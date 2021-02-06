منها "البرتقال والموز والبطاطس".. 9 أطعمة لا تتوقع أهمية تناولها بقشرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتاد الكثير من النساء على تقشير الخضراوات والفواكه قبل تناولها، وهو أمر خاطئ، إذ تحتوي هذه القشور على العديد من القيمة والعناصر الغذائية، التي تساعد في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة والعديد من الألياف الطبيعية لتحسين عمل الجهاز الهضمي، والقدرة على تقوية مناعة الجسم.

هل سألت يوما عن ما هي الفوائد الصحية لتناول القشرة الخارجية؟.. هنا نستعرض أبرز الأطعمة التي يفضل تناولها بقشرتها، وفق ما أورد موقع "spoonuniversity".

- المانجو:

تحتوي القشرة الخارجية للمانجو على فيتاميني "أ" و"ج" والألياف الطبيعية، حيث يعمل فيتامين أ على تقوية الجهاز المناعي للجسم، كما يساعد فيتامين ج على الشفاء من الجروح، وتساعد الألياف على تحسين الجهاز الهضمي والحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.

- البطاطا:

من خلال تناول قشر البطاطا، فإنك تضيف العديد من العناصر الغذائية المهمة إلى نظامك الغذائي مثل الألياف، وبيتا كاروتين، فيتاميني "ج" و"هـ"، وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد.

فمثلا تساهم بيتا كاروتين الموجود في القشرة وهو أحد مضادات الأكسدة التي يتم تحويلها إلى فيتامين أ في الجسم، ويساعد هذا التحويل في تحسين الرؤية وتعزيز قدرة الجهاز المناعي.

- الخيار:

تحتوي قشرة الخيار على فيتامين ك والبوتاسيوم والألياف، بالإضافة إلى انخفاض السعرات الحرارية، إذا يحفز فيتامين ك البروتينات في الجسم، وبالتالي الحفاظ على صحة العظام ونمو الخلايا، كما أن القشور مليئة بالألياف غير القابلة للذوبان التي تساعد في تسهيل عملية الهضم.

- البرتقال:

يمكن أن تساعد قشور البرتقال في تحسين وتطهير صحة الرئتين، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة ومركبات طبيعية مثل الهستامين والفلافونونات.

يمكن لهذه المركبات أن تساهم في الوقاية من الحساسية، وأيضا القشرة غنية بفيتاميني "ج" و"أ" والإنزيمات والبكتين، كل هذه العناصر تقوي الجهاز المناعي.

- البطاطس:

تعتبر قشرة البطاطس المصدر الرئيس والأساسي للطاقة، إذ تحتوي واحدة من قشر البطاطس على نسبة من الألياف والبوتاسيوم، والحديد، والفوسفور، والزنك، وفيتامين سي.

ويساعد الحديد على دعم وظيفة خلايا الدم الحمراء، لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، كما يساهم النياسين المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 3 على امداد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة.

- الكيوي:

تعد قشرة فاكهة الكيوي، عنصراً عالياً بمضادات الأكسدة، وهي مركبات مضادة للسرطان والالتهابات، فضلا عن غناها بحمض الفوليك وفيتامين هـ، حيث ترتبط الألياف الموجودة في الكيوي بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وفيتامين هـ القابل للذوبان في الدهون وله خصائص مضادة للأكسدة.

- الباذنجان:

يفضل عدم تقشير الباذنجان، وذلك لأن القشرة تحتوي على نسبة عالية من الألياف كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ما يعزز من تحسين صحة الجهاز الهضمي.

- الموز:

تتمثل الفوائد الصحية لتناول قشرة الموز في زيادة نسبة الألياف الطبيعية التي يحتاجها الجسم يوميا، وفيتاميني "ج" و"ب 6"، البوتاسيوم والمغنيسيوم.

إذا تساهم زيادة الألياف على تسهيل الهضم والتقليل من خطر الإصابة بمرض السكري، فضلا عن فيتامين ج الهام لتقوية الجهاز المناعي ويساعد البوتاسيوم على تنشيط الخلايا والأنسجة في جميع أنحاء الجسم، والمغنيسيوم في إنتاج الطاقة اللازمة للجسم وخفض مستويات ضغط الدم.