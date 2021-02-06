7 آثار جانبية خطيرة لشرب الشاي الأخضر على معدة فارغة.. وهذا أفضل وقت لتناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من فقدان الوزن إلى استقرار مستويات السكر في الدم، تعد قائمة الفوائد الصحية لتناول الشاي الأخضر طويلة للغاية، يحب بعض الناس المشروب كثيرًا لدرجة أنهم يحبون بدء يومهم به.

في حين أنه لا يوجد شك في جودة الشاي، لكن هل من المقبول أن نتناوله على معدة فارغة؟ حسنا، الجواب هو لا، شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة يمكن أن يؤثر سلبًا على الجسم بعدة طرق، وفقا لموقع "timesofindia".

آلام في المعدة وإمساك وغثيان

الشاي الأخضر يحتوي على مادة العفص التي يمكن أن تزيد من الحمض في المعدة مما يؤدي إلى آلام في المعدة.

يمكن أن يؤدي الإفراط في حامض المعدة إلى الشعور بالغثيان، كل هذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من مشكلة الإمساك.

ينصح المرضى الذين يعانون من القرحة الهضمية أو ارتجاع المريء بعدم تناول الشاي الأخضر أول شيء في الصباح، يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تفاقم حالتهم.

اضطرابات النزيف

عند تناوله على معدة فارغة، فإن المركبات الموجودة في الشاي تؤثر على الجسم والدم بشكل سريع وليس عند تناوله بعد تناول شيء ما، أحد آثاره هو تقليل البروتين الذي يساعد في تخثر الدم، لا يسمح الشاي بأكسدة الأحماض الدهنية بسبب مضادات الأكسدة الموجودة به، والتي يمكن أن تؤدي إلى ترقق الدم.

وبالتالي، لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة.

يمكن أن يقلل امتصاص الحديد لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم

يمكن للشاي الأخضر أن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل طبيعي، وبالتال، يُنصح الأشخاص المصابون بفقر الدم بعدم تناول الشاي الأخضر، ولكن إذا كان المرء لا يزال يرغب في تناوله، فلا يجب أن يتناوله بانتظام وبالتأكيد ليس على معدة فارغة.

يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم

يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر الغدد الكظرية التي تفرز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، وهذا بدوره يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وهو أمر غير جيد لمرضى القلب، على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي إلى إرهاق الغدة الكظرية، كل هذه الأسباب تجعل من تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة أمرًا بالغ الأهمية.

أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر

من الأفضل تناول الشاي الأخضر في الصباح ولكن مع بعض الوجبات الخفيفة، يمكنك إقرانها بقطعتين من البسكويت من الحبوب الكاملة أو فاكهة من اختيارك.

الباقي يعتمد على تفضيلاتك الشخصية، قد يحبها بعض الناس قبل التمرين، بينما قد يجدها آخرون أكثر ملاءمة لروتينهم في أوقات أخرى.