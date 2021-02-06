كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 01:37 مساءً - يعد السكارف من قطع الأزياء الضرورية التي تُفضل الكثير من الفتيات اعتمادها خلال فصل الشتاء؛ حيث يساعدهن في الحصول على تدفئة مثالية طوال أيام الطقس البارد، كما يُكمل أيضاً إطلالاتهن الشتوية الأنيقة.

وتقع الكثير من الفتيات في حيرة أثناء تنسيق السكارف الطويل مع أزياء الشتاء، ولكن في هذا الألبوم، ستترفين كيف تنسقين السكارف الطويل مع أزياء الشتاء، من وحي مدونات الموضة العربيات:



تنسيق السكارف الطويل مع أزياء الشتاء من وحي علا عبد الحميد

تنسيق السكارف الطويل بألوان الباستيل مع التنورة من علا عبد الحميد



اختارت مدونة الموضة المصرية علا عبد الحميد السكارف الطويل بدرجات ألوان الباستيل، لاعتماده مع إطلالة شتوية ناعمة، نسقت فيها تنورة بليسيه باللون الوردي الداكن، مع قميص أبيض، وبليزر طويل باللون الأزرق الباستيل.

واعتمدت علا عبد الحميد مع هذه الإطلالة، إيشارباً باللون الوردي الباستيل، مع حذاء رياضي أبيض، وحقيبة كتف تجمع بين الألوان الوردي والأزرق الباستيل والأوف وايت.

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تنسيق السكارف الطويل مع أزياء الشتاء من وحي أمية زين

تنسيق السكارف مع البنطلون الواسع من أمية زين



في إطلالة نهارية ناعمة وأنيقة، نسقت مدونة الموضة الفنزويلية فلسطينية الأصل، أمية زين، السكارف الطويل بطريقة جذابة، حيث اعتمدت سكارفْ طويلاً يجمع بين الألوان الأوف وايت والبيج الباستيل والجملي الفاتح، مع بنطلون أوف وايت بتصميم ذي أرجل واسعة، وبلوفر ذي أكتاف عريضة باللون البيج الباستيل.

ونسقت أمية زين مع إطلالتها الناعمة، حزاماً رفيعاً باللون الأوف وايت، مع حقيبة كتف أوف وايت، وإيشارب باللون الروز الباستيل.

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تنسيق السكارف الطويل مع أزياء الشتاء من وحي مريم حسن

تنسيق السكارف الطويل على طريقة مريم حسن





في إطلالة كاجوال نهارية، تناسب الخروجات السريعة، نسقت مدونة الموضة المصرية مريم حسن السكارف الطويل بدرجات اللون الأبيض والموف الباستيل والبيج، مع بلوزة طويل وواسعة وبنطلون بتصميم عملي ومريح، باللون الموف.

واعتمدت مريم حسن مع هذه الإطلالة حذاء رياضياً باللون الأبيض، مع إيشارب أبيض وآيس كاب من الصوف باللون الروز الباستيل.

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تنسيق السكارف الطويل مع أزياء الشتاء من وحي نورهان حسن

تنسيق السكارف الكاروهات الطويل من نورهان حسن





لا غنى عن المعطف الطويل في الإطلالات الشتوية، سواء الإطلالات الكاجوال أو الإطلالات المسائية الأنيقة.

ولتنسيق السكارف الطويل مع المعطف الطويل، يُمكنكِ الاستعانة بإطلالة مدونة الموضة المصرية نورهان حسن، التي نسقت سكارفْ طويلاً بتصميم كاروهات بدرجات ألوان الأسود والبيج والأبيض والرمادي، مع معطف طويل باللون الجملي، مع بنطلون جينز ذي أرجل واسعة باللون الأزرق الداكن.

واعتمدت نورهان حسن مع هذه الإطلالة، حذاءً رياضية يجمع بين اللون الأبيض والرمادي من ماركة Adidas، مع إيشارب باللون البيج، وحقيبة كتف باللون البني الداكن.

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