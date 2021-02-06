في يوم الدانتيل العالمي: أجمل التصاميم لربيع 2021 من منصات العروض العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 01:37 مساءً - شهت منطقة «البندقية» الإيطالية على ولادة قماش الدانتيل فيها في القرن السادس عشر، حيث تحمل كلمة «دانتيل» معنى «الأسنان الصغيرة». وقد عرف الدانتيل مكانةً رفيعة المستوى عبر التاريخ، حيث كان الخيار الأول للملكات والأميرات منذ العصر الفكتوري حتى اليوم بدايةً من الملكة إليزابيث الثانية ووصولاً إلى كيت ميدلتون؛ وهو لا يزال يحتفظ بموقعه الراقي؛ نظراً لطريقة تصنيعه وللعمل اليدوي المطلوب بهدف الحصول عليه.

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فستان أبيض من الدانتيل من شانيل Chanel



تعتمد أهم دور الأزياء العالمية اليوم الدانتيل في تصاميمها الراقية سواء ضمن مجموعاتها للأزياء الجاهزة أو الهوت كوتور، حيث يضفي لمسة لا مثيل لها من الفخامة المفعمة بالأنوثة والنعومة. لذلك، كان لا بد أن يتم إطلاق يوم الدانتيل العالمي في 6 فبراير نظراً لأهميته الكبيرة في عالم الموضة.

واحتفالاً بيوم الدانتبل العالمي، اختارت الخليج 365 لك باقة من أجمل تصاميم الدانتيل لربيع 2021 من منصات العروض العالمية لتختاري منها.

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أجمل تصاميم الدانتيل لربيع 2021 من منصات العروض العالمية في يوم الدانتيل العالمي

فساتين دانتيل آخر موضة ربيع 2021 من منصات العروض

فستان قصير أسود بالدانتيل من شانيل Chanel

تطايرت فساتين الدانتيل على منصات عروض ربيع 2021 مبرزةً جمال ونعومة المرأة من خلال تصاميم لافتة مفعمة بالأنوثة.

رصدنا فساتين الدانتيل القصيرة باللون الأسود ضمن عرض شانيل Chanel، فجاءت بقصات مبرزة للأكتاف وبأكمام طويلة من الدانتيل الفاخر، وقد أعجبتنا كيف اعتمدتها العارضة مع الحزام باللون الفضي والقبعة التول للارتقاء بالإطلالة.

كذلك، برزت فساتين الدانتيل القصيرة على منصة فالنتينو Valentino، فرصدناها من خلال فستان بنقشة الورود باللون البيج الداكن مع لمسات من الأبيض والبني والوردي.

نسقيه مع صندل باللون الوردي لإطلالة منعشة.

كما وبرزت على منصات العروض فساتين الدانتيل الطويلة بقصات متنوعة، فجاءت مستقيمة باللون الأبيض لدى شانيل Chanel، ومحددة للخصار من خلال الحزام مع كلوي Chloe.

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قفاطين دانتيل آخر موضة ربيع 2021 من منصات العروض

فقطان دانتيل من أنا سوي Anna Sui



برزت قفاطين الدانتيل بقوة ضمن عروض أسابيع الموضة العالمية، بالأخص بألوانها الفاتحة، فجاء قفطان الدانتيل باللون الأبيض وأكمام واسعة بشكل فراشة، ضمن عرض أنا سوي Anna Sui. أما ضمن عرض كريستيان ديور Christian Dior، فرصدنا قفطان الدانتيل البيج بأكمام منفوخة مع جيليه لإطلالة أكثر عصرية ومواكبة للموضة.

قمصان دانتيل آخر موضة ربيع 2021 من منصات العروض

قميص دانتيل من كريستيان ديور Christian Dior



توفر قمصان الدانتيل لوك مثالياً للمرأة العاشقة للأسلوب الأنيق. وقد شاهدناها على منصات ربيع 2021. وقد لفتنا قميص الدانتيل الطويل ضمن عرض كريستيان ديور Christian Dior منسقاً مع شورت وجيليه لإطلالة نهارية بوهيمية.

اعتمدي مع هذه الإطلالة صندل غلادييتر باللون الكاميل وأقراط كبيرة دائرية.

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