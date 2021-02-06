كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 01:37 مساءً - يعد المكياج الذهبي من أبرز أساليب المكياج التي بالإمكان اعتمادها في كل المواسم والمناسبات، وهو يتناغم مع جميع ألوان البشرة، مما يجعله خياراً رائعاً لكل النساء. كما أنه يعمل على إضاءة العين ومنح الوجه الإشراقة والتوهج، ويضمن لك إطلالة في غاية الفخامة والجمال.

وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل الطرق لاعتماد ظلال العيون الذهبية، لتستوحي منها أجمل مكياج ذهبي.



مكياج ذهبي ناعم

مكياج ذهبي هادئ



إن تمرير ظلال العيون الذهبية الناعمة على كامل الجفن العلوي، وتحديد داخل العين بالكحل الأسود، مقروناً بأحمر الشفاه الأحمر المائل الى البرتقالي، طريقة رائعة للحصول على مكياج كلاسيكي يمنحك إطلالة أنثوية. كذلك، بإمكانك اعتماد المكياج المونوكروم باللون الذهبي، بلمسة لامعة، بحيث تقومين باستخدام الظل الذهبي اللامع على كامل الجفن العلوي وصولاً الى حدود الحاجبين، الى جانب الرموش الطويلة والكثيفة، والروج النيود المائل الى الذهبي.

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مكياج ذهبي غليتر

مكياج عيون ذهبي غليتر



نظراً الى أن المكياج الغليتر صيحة مكياج رائجة جداً، في ظل التركيز الكبير على منظقة العيون بسبب ضرورة استخدام الكمامة التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا، فإن المكياج الذهبي الغليتر يشكل خياراً رائعاً لك في المناسبات والحفلات، فظلال العيون باللون الذهبي الغليتر تضمن لك مظهراً لافتاً جذاً وجذاباً. بإمكانك مثلاً، استخدام ظل العين الذهبي الغليتر على كامل الجفن العلوي الثابت والمتحرك وعند مدمع العين، مع تحديد داخل العين بالكحل الأسود وتظليل الرمش السفلي بالظل الذهبي نفسه. وإذا كنت من محبات المكياج الجريء، بإمكانك اعتماد ظل العين الذهبي الغليتر بشكل مسحوب على كامل الجفن العلوي وصولاً الى خارج العين، وحدديه بخط أسود بارز، على أن يكون موصولاً بخط آخر يمتد على الجفن السفلي.

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مكياج ذهبي مرصع

مكياج عيون ذهبي مرصع بالأحجار



ولمظهر احتفالي، لا تترددي في اعتماد ظل العين الذهبي بتدرجاته المختلفة، مرصعاً بالأكسسوارات الناعمة التي توفر لك مكياج عيون متلألئاً كالنجوم. فبعد أن تنتهي من تطبيق ظل العين الذهبي عند مدمع العين وعلى طول الجفن العلوي، ضعي مثلاً أحجار الراين عند زاوية العين الداخلية والخارجية، كما بإمكان استخدام النجوم الفضية الصغيرة عند زاوية العين الخارجية...

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