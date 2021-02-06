كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 فبراير 2021 01:37 مساءً - بعد فترة طويلة من الحجر المنزلي والتواجد داخل البيت طوال الأشهر الماضية، حان الوقت للتألق بتسريحة شعر جذابة تخرجك من الملل. ويشكل يوم الحب الذي اقترب كثيراً، الفرصة المثالية لذلك. لا سيما أن هناك الكثير من تسريحات الشعر الأنثوية التي تضمن لك طلة رائعة في هذه المناسبة.

وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة تسريحات رومانسية لشعرك في يوم الحب، لتكون إطلالتك جذابة جداً ومثيرة للإعجاب.



تسريحة الكعكة نصف المرفوعة

تسريحة الكعكة نصف المرفوعة



تعد تسريحة الكعكة نصف المرفوعة أو ما يُعرف بالـ Topknot، أحد أكثر التسريحات أناقةً، فهي تبرز وجه المرأة وتوفر لها إطلالة رومانسية ناعمة. اعتمديها مع الشعر المستقيم المنسدل على الظهر والأكتاف، مع الغرة المشدودة والخصلات الناعمة المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الكيرلي العالية

تسريحة الكيرلي العالية



التسريحات المرفوعة بمختلف أشكالها هي عموماً من أكثر تسريحات الشهر جمالاً، فهي تزيد من أنوثة المرأة وتمنحها مظهراً متألقاً، لذلك هي أحد أفضل الخيارات لإطلالتك في يوم الحب، خصوصاً إن كنت من صاحبات الشعر المجعد الطبيعي. وهي تسريحة سهلة جداً، إذ يكفي أن ترفعي شعرك كله الى قمة الرأس وتثبتيه جيداً بأكسسوار مناسب.

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تسريحة الويفي مع الغرة الجانبية الفوضوية

تسريحة الويفي مع الغرة الجانبية الفوضوية



إنها تسريحة شبابية، أنثوية، وأنيقة، وهي أحد أفضل الخيارات، خصوصاً إذا كنت من صاحبات الشعر الخفيف والرقيق، حيث أن تسريحة الويفي مع الغرة الجانبية الفوضوية، تمنح شعرك حجماً إضافياً وتجعله يبدو أكثر كثافة.

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تسريحة الكعكة الرومانسية العالية

تسريحة الكعكة الرومانسية العالية



تناسب هذه التسريحة مختلف أطوال الشعر، وأشكال الوجه كافة، وبالتأكيد ستضمن لك طلة ناعمة وأنيقة في الوقت نفسه. اعتمديها مع الغرة المسحوبة الى الوراء، الى جانب بعض خصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الشعر المموج المزينة بالمشابك

تسريحة الشعر المموج المزينة بالمشابك



تعد تسريحة الشعر ذي التموجات الناعمة جداً، والمنسدل على الظهر، من أجمل تسريحات الشعر. اختاريها مع الغرة النصفية المسحوبة نحو الأذنين، وزينيها بأحد مشابك الشعر المرصعة، فهي تعزز من جمال تسريحة شعرك وتضفي على إطلالتك لمسة راقية وفخمة.

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تسريحة الكعكة المنخفضة

تسريحة الكعكة المنخفضة



تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الطويلة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، هي تسريحة من دون منازع، كونها تضمن لك طلة في غاية الجمال والرومانسية. اجعلي الكعكة عند مستوى الرقبة، ملفوفة بشكل أنيق ومميز.

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