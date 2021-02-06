صفاء سلطان تهاجم المنظمات النسوية وتؤيد زواج القاصرات: «ليه لأ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان الجدل مؤخرا بحديثها عن الزواج المبكر وكذلك المنظمات النسوية، خلال آخر لقاء تليفزيوني لها، حيث حلت ضيفة على برنامج «شو القصة»، المذاع عبر فضائية «لانا تي في»، مع الإعلامية رابعة الزيات.

وقالت صفاء سلطان إنها ترفض منع الفتيات القاصرات من الزواج، «أنا مع فكرة إن هي إذا رافضة لا متتجوزش، بس هي لو عايزة تتجوز، ليه لأ؟ لازم تتجوز».

وردت عليها المذيعة قائلة إن المنظمات النسوية يمكن أن تمنع هذا الزواج لترد صفاء سلطان عليها قائلة، «أنا ضد هاي المنظمات أصلا أنا ضدها».

هجوم حاد على صفاء سلطان

وتلك التصريحات أثارت الجدل على صفحة البرنامج، وهاجموا صفاء سلطان عبر التعليقات، كما دافعوا عن المنظمات والحركة النسوية، وكان من بين التعليقات، «سيدي لولا النسويات لما حق لك التمثيل، ولما حق لك الحديث من هذا المنبر، ولما حق أشياء كثيرة. ثقافة الاعتراف ليس لها مكان بيننا، ومن المؤكد أنك لاتعرفين واقع نساء مجتمعك».

وقال آخر، «سيدتي الصحفية مع كامل احترامي، نحن لسنا في الغرب لكي نعتبر كل الفنانين والفنانات قوة دافعة لتغيير الواقع أحسن، لهذا لايجب وضع بعض المواضيع على أشخاص ليست لهم دراية أو عالقين في التاريخ أو يعيشون في مربع زجاجي من مجتمع عربي لازال يعاني من جريمة الشرف وتزويج الطفلات».

وهاجم آخر، «هيدا جهل»، و«ممكن نعرف ليش دخول الفنانين وبيعطو رأيهن يلي مالو لازمة بقصص مابتخصهن ياريت كل واحد يركز بإختصاصه طالما فهمو واستيعابه محدود فياريت بس ينسأل بموضوع مابيفهك فيه يقول مابعرف ماعندي فكرة وخلصنا متلنا نحن بس ننسأل بالفن والتمثيل منقول مامنعرف».

تعليقات داعمة لصفاء سلطان

وفي المقابل كانت هناك بعض التعليقات التي دعمت وجهة نظرها، وكان من بينها، «معها حق.. النسوية ماعندها مشكلة إن البنت تطلع مع البوي فرند وهي بعمر الـ15 ويطالبون بالسماح لهم باخذ حبوب منع الحمل وبحق الإجهاض كانها مجهضة بيضة دجاجة مو ادمي القتل عادي والزنا عادي بس بنت تحت الـ18 تتزوج على سنة الله ورسوله وتحمل وتلد بشرف لا ظلم ومدري اي».

وقال آخر في تعليق: «صحيح كتير.. كل واحد الو ميل بهالحياة ولو انو انا بتمنى كل البنات تتعلم وتبني ذاتا وتشتغل وتنضج قبل ما تعمل عيلة بس مو كل البنات بيقدروا يكونوا هيك في بنات خلقوا ليعملوا عيلة ويجوز وهي متزوجة تفكر بالدراسة والشغل بشكل أفضل وتستقر نفسيتها أكتر.. في حالات معينة بكون الزواج فيها ستر لما البنت تكون كتير ميالة لتعمل عيلة وتجيب ولاد أحسن ما تخرب الدنيا والعيلة خلال رحلتها نحو النضج.. المهم ما يكون شي بالإجبار وما تكون كمان كتير ولد لازم يكون في وعي لحد ما والوعي ما شرط يرتبط كتير بالعمر. كلام سليم».