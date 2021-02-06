أبرز المعلومات عن جيهان عبدالله صاحبة صوت «زومبا» بمسلسل «في بيتنا روبوت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«حاضر.. ريفريش مي.. رستارني.. فرفشني.. بهنج.. بفصل.. بزيق.. بنسى»، كلمات شهيرة ارتبطت بها الأذهان، للروبوت «زومبا»، التي قدمتها الفنانة شيماء سيف، في مسلسل «في بيتنا روبوت»، الذي حصد صدى كبير داخل البيوت المصرية، وتصدرت مشاهده مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلق به الجميع وبخاصة الأطفال.

وكشفت الفنانة شيماء سيف، التي تجسد شخصية «زومبا»، عن الصوت الحقيقي للشخصية، والتي تم الاستعانة بها عوضًا عنها، وهي المذيعة جيهان عبدالله، وذلك خلال لقائها وسط أسرة المسلسل في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الإعلامية جيهان عبدالله.

- جيهان عبدالله، مذيعة مصرية، ولدت في 1 سبتمبر عام 1983، وتبلغ من العمر 38 عامًا.

- حصلت على بكالوريوس الإعلام في الجامعة الأمريكية.

- لديها خبرة 5 سنوات في مجال الدعاية.

- قدمت العديد من البرامج، كبرنامج «أجمد سبعة الساعة سبعة»، على إذاعة «نجوم إف إم».

- قدمت برنامج، بيبسي Top Twenty، خليك في أحسن حالاتك.

- شاركت في فليم زي الهوا، عام 2006.

- كانت كشفت خلال استضافتها في برامج مختلفة، عن بدايتها في مجال الإذاعة، والتي جاءت بالصدفة، حينما دعاها صديق لها لتناول القهوة معه، وحينها قابلت أحمد فهمي، الذي كان مدير للإذاعة وقتها، والذي توسم بها الصوت المميز ونصحها بالتقديم في الاختبارات.

- تتميز جيهان بشعرها الكيرلي وصوتها المميز.

- قدمت برنامجًا تلفزيونيًا، والذي لم يلق نفس نجاح برامجها الإذاعية.

- قدمت برنامج «مساء الكل، وبرنامج احكي ياشهريار».

- استضافت أكثر من 30 ممثلًا، وشاركت في تقديم إحدى جوائز مهرجان الموسيقى العربية الذي أُقيم في لبنان.

- كشفت الفنانة شيماء سيف، أن الصوت الحقيقي للشخصية زومبا، هو صوت الإعلامية جيهان عبدالله، التي أبهرت الكثيرين واستطاعت لفت الأنظار لصوتها وأدائها للعمل.

مسلسل في بيتنا روبوت

مسلسل في بيتنا روبوت، من بطولة الفنانة شيماء سيف، والتي تقدم شخصية زومبا، والفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، والفنانة عمرو وهبة، الذي يجسد شخصية لذيذ.