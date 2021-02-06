حنين حسام لـ فادي بدوي: «ربنا فوق وأنت على الأرض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لازالت علاقة البلوجر، حنين حسام، فتاة التيك توك الشهيرة، واليوتيوبر فادي بدوي، تثير الكثير من الجدل، خاصة بعدما اختارت «حنين» الظهور معه للمرة الأولى عقب خروجها من السجن.

واليوم قررت فتاة التيك توك الشهيرة، مشاركة أسئلة متابعيها عبر خاصية القصص المصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقرر أحد المتابعين سؤالها عن علاقتها بـ فادي بدوي، قائلًا: «فادي يقربلك إيه؟» لترد حنين بوجه تعبيري عن الكون بأكمله.

ثم أعادت حنين حسام نشر محادثة بينها وبين فادي، الذي قال لها: «بحبك أوي وبخاف عليكي أوي، أنت بتاعتي لوحدي».

لترد عليه الأخيرة: «أنا بعشقك ربنا فوق وأنت على الأرض».

حنين حسام تحتفل بالخروج مع فادي بدوي

وكانت حنين احتفلت بخروجها من الحبس بعد قرابة الـ10 أشهر، بمقطع فيديو بصحبة فادي بدوي، وهي دون الحجاب.

من هو فادي بدوي؟

- طبيب أسنان مصري وفي العشرينات من عمره.

- يمتلك قناة على اليوتيوب، يقدم من خلالها محتوى كوميدي، وبلغ عدد المشتركين لديه أكثر من 264 ألفا.

- ويمتلك حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها أيضًا حسابه على تطبيق إنستجرام، ويتابعه أكثر من 700 ألف متابع.

- توفيت والدته في نوفمبر الماضي، وهي الدكتورة إيمان الجمال، دكتورة العلوم السلوكية، وقد كتب معبرا عن اشتياقه له في «البايو»: أمي وبس.

- كان خاطب لفتاة تدعى «آية» وانفصل عنها في العام 2018، وقدما معا عددا من الفيديوهات عبر «يوتيوب».

- تربطه علاقة صداقة بفتاة التيك توك حنين حسام، إذ ظهر قبل ذلك في عدد من الفيديوهات وانتشرت أنباء حول خطبتهما لكن، لم يتم التأكد منها، ووضع في «البايو» الخاص به على إنستجرام، «فولو لقلبي.. حنين حسام».