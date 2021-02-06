الامارات | طبيب صيني دق ناقوس الخطر من كورونا مبكراً.. ووهان تتذكّر «لي» بعد عام من وفاته

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب صيني دق ناقوس الخطر من كورونا مبكراً.. ووهان تتذكّر «لي» بعد عام من وفاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 فبراير 2021

بعد عام من وفاته متأثراً بإصابته بكوفيد-19، عبر سكان مدينة ووهان الصينية عن امتنانهم للطبيب الذي دق ناقوس الخطر لأول مرة محذراً من تفشي الوباء قبل الإقرار الرسمي بوجوده.

وبات لي ون ليانغ، وهو طبيب عيون في مستشفى بالمدينة، أحد أبرز الشخصيات في الأيام الأولى لانتشار المرض في ووهان عندما حاول التحذير من ظهوره، لكنه واجه توبيخاً من الشرطة على «نشر الشائعات».

وأدت وفاة الشاب البالغ من العمر 34 عاماً بسبب الفيروس في السابع من فبراير 2020 إلى حالة من الحداد العام، وأثارت تعبيرات نادرة عن الغضب على الإنترنت.

وبعد أيام عدة، ذرف تشونغ نان شان عالم الأوبئة الشهير الدموع على لي في مقابلة مع «رويترز»، واصفاً إياه «ببطل الصين».

لكن عندما كرم الرئيس الصيني شي جين بينغ «أبطال حرب الشعب» على الفيروس في سبتمبر الماضي، لم يرد أي ذكر لمساهمة لي.

وفي حين يقول الناس في الشوارع المحيطة بمستشفى لي إن الحياة في المدينة عادت تقريباً إلى إيقاعها الطبيعي، إلا أنهم ما زالوا يوقرون لي على أفعاله.

وقال جي بنغ هوي (34 عاماً) إنه سمع بتحذير لي في الأيام الأولى وهرع لتخزين الكمامات قبل أن يتحدث المسؤولون علانية عن الفيروس.

وأضاف «يشعر الناس بالامتنان الشديد له، وأنا أعتقد أنه يجب أن يحصل على المزيد من التكريمات الرسمية».

وأشار جي إلى أن الحكومة ارتكبت أخطاء في المراحل الأولى لكنها تعاملت بشكل جيد منذ ذلك الحين.

وفي حين قال تشيان ون ده (80 عاماً) إنه لا يعرف من أين جاء الفيروس، إلا أنه يعتبر لي بطلاً.

وأضاف «ينبغي أن نحتفي بذكرى مساهمته في مكافحة الوباء».

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