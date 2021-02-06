حنين حسام توضح حقيقة رفدها من جامعة القاهرة وموقفها من مودة الأدهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت فتاة التيك توك الشهيرة، حنين حسام، مشاركة متابعيها عبر خاصية القصص المصورة، بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتركت «حنين» خاصية الأسئلة لمتابعيها للرد عليهما، وعلى رأسهم حقيقة رجوعها للجامعة مُجددًا من عدمها.

وعلقت فتاة تيك توك، مؤكدة: «الحمد لله أنا مترفدتش وإن شاء الله خير وجامعتي أحسن جامعة، ورئيسها وأساتذتها درع للطلاب ربنا يوفقهم زي ما وقفوا معانا».

كما تطرقت حنين حسام للحديث عن مودة الأدهم، التي تواجدت معها بالحبس، مدونة: «ربنا يفك كربك يا مودة وتطلعي على خير».

حنين حسام تحتفل بخروجها من السجن بالرقص وخلع الحجاب

وكانت حنين حسام أُطلق سراحها مؤخرًا عقب قرابة الـ 10 أشهر من الحبس، بتهمتي التتحريض على الفسق والفجور، والاتجار بالبشر، وذلك بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه.

وعلى الفور بدأت حنين ببث مقاطع فيديو وهي تشارك صديقهاتها الرقص والغناء، فضلًا عن ظهورها دون حجاب، التي قررت نزعه، مؤكدة إنه كان لا يناسب ملابسها.