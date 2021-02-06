ظهور صادم لـ بسمة وهبة بعد مرضها.. ومتابعون: حلوة في كل حالاتك (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها بدت من خلالها بملامح مختلفة.

وظهرت «بسمة» في الصورة، بعدما خسرت وزن كبير، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب مرضها في الفترة الأخيرة، دون تعليق عليها.

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات الذين أبدوا إعجابها بظهورها الأخير رغم خسارة الوزن الواضح: «على فكرة بقى بقيتي حلوة أوى لما خسيتى عشان الحلوة حلوة الروح» وتفاعلت معها الإعلامية بسمة وهبة في الرد عليها: «والنبي أنت اللي قمر».

كما جاءت عدد من التعليقات الداعمة لها: «حلوة في كل حالاتك.. ربنا يسعدك دايمًا.. إيه الشياكة والجمال دا.. صغرتي واحلوتي ولا تزعلي نفسك».

مرض بسمة وهبة

وكانت الإعلامية بسمة وهبة أعلنت إصابتها بالشلل العضلي في وجهها ما جعلها تضطر للسفر للعلاج بالخارج، وجاء ذلك نتيجة خطأ طبي خلال إجراءها عملية تجميل، وذلك حسبما أعلنت على «انستجرام».

ونشرت بسمة وهبة، فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، تحدثت من خلاله عن ماتعرضت له خلال الفترة الماضية بعد إصابتها بـ«شلل عضلي» منعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي وعدم تناول الطعام والشراب وعدم قدرتها على الحديث من شدة الألم لمدة تقرب من شهر، وقولها «عمري ماتخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي».

وأوضحت بسمة وهبة خلال مقطع الفيديو عن تفاصيل مرضها «من شهر كنت تعبانة ومش عارفة أكل ولا أشرب ولا أفتح فمي، وكنت في دبي مع طبيبة كبيرة اكتشفت إصابتي بشلل عضلي ولم نعرف السبب، وسألتني عن الضغوط التي أتعرض لها والضغوط التي تواجهني، وأعطتني أدوية وطلبت علاج طبيعي، ولكن لم أتحسن».

وتابعت: «عملت منظار تاني، والدكتورة كانت مستغربة حالتي، خصوصًا وأنا عملت لنفسي روشتة مخصوصة والابتعاد عن كل مايضايقني، وبضحك وبس وبحب التحدي وأكون محاربة، وأخيرًا افتكرت إن أنا عملت بوتكس وفيللر من شهر، خدت حقنة دخلت في الأحبال الصوتية بوظت لي الدنيا».