أبرزها بقع على الجلد.. 6 آثار جانبية لحبوب منع الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد استخدام حبوب منع الحمل اختيارًا للعديد من الأزواج بهدف منع الحمل أو تأجيله للوقت المناسب، وتعمل تلك الحبوب عن طريق منع الجسم من إنتاج البويضات بحيث لا يتم تخصيب أي منها بالحيوانات المنوية حتى لا يحدث الحمل.

ويمكن أن تساعد حبوب منع الحمل أيضًا في علاج الدورة الشهرية غير المنتظمة أو المؤلمة أو الغزيرة وانتباذ بطانة الرحم وحب الشباب ومتلازمة ما قبل الحيض (PMS).

ومع ذلك، فإن استخدام حبوب منع الحمل له أيضًا آثار جانبية، تؤثر من خلالها على مستويات الهرمون لدى الشخص، مما يؤدي إلى آثار جانبية مختلفة، رصد أبرزها موقع health.kompas، كما يلي:

- ظهور بقع

ظهور البقع أو بقع الدم هو أكثر الآثار الجانبية شيوعًا لحبوب منع الحمل، ويحدث هذا لأن الجسم يتأقلم مع مستويات الهرمون المتغيرة، والرحم يتكيف مع بطانة أرق، ويمكن أن يساعد تناول حبوب منع الحمل كما هو موصوف، عادة كل يوم، في منع هذا التأثير الجانبي.

- الغثيان

يعاني بعض الأشخاص من غثيان خفيف عند تناولهم لأول مرة حبوب منع الحمل ولكن هذا عادة ما ينحسر، ويمكن أن يساعد على ذلك تناول حبوب منع الحمل مع وجبة أو تناولها قبل النوم، وإذا كان الغثيان شديدًا أو استمر لعدة أشهر، يجب استشارة الطبيب.

- آلام الثدي

غالبًا ما يؤدي تناول حبوب منع الحمل إلى الشعور بالألم في الثديين، خاصةً بمجرد أن يبدأ الشخص في تناولها، ولتجنب ذلك، ينصح استخدام حمالة صدر مناسبة لتقليل آلام الثدي.

ومع زيادة حساسية الثدي، يمكن للهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل أن تجعل الثدي يتضخم.

- الصداع والصداع النصفي

يمكن أن تسبب الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل أن تزيد من وتيرة نوبات الصداع والصداع النصفي، فقد تؤدي التغيرات في الهرمونات الجنسية الأنثوية (الإستروجين والبروجسترون) إلى حدوث الصداع النصفي.

- زيادة الوزن

يمكن أن تسبب حبوب منع الحمل زيادة احتباس السوائل أو وزن الماء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تناول حبوب منع الحمل أيضًا إلى زيادة الدهون أو كتلة العضلات، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

- تقلبات المزاج

تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في مزاج الشخص وعواطفه، ويؤدي تناول حبوب منع الحمل أيضًا إلى حدوث تغييرات هرمونية يمكن أن تؤثر أيضًا على مزاجك.