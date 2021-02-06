استاذ علم اجتماع: العنف الأسري من الزوجين يدفع ضريبته الأطفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة، إن أي عنف يجري ممارسته بداخل الأسرة، سواء كان من قبل الرجل تجاه المرأة أو العكس يكون الخاسر الأكبر في هذا الأمر هم الأطفال، وذلك لأن العائلة هي السكن والمودة والاطمئنان.

وأضافت «البغدادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأرقام التي تم الإفصاح عنها مؤخرا، وتتحدث بأن نسبة السيدات الائي يتعدين على أزواجهن أكبر في مصر، هي من الممكن أن تكون أرقاما مجتزئة من بحث جرى العمل عليه، ومن الممكن أيضا أن تكون قد أجريت على عينة بسيطة لا تمثل المجتمع.

وأوضحت أن ظاهرة العنف المنزلي هي ظاهرة عالمية وغير منظورة، لأن هناك كثيرا من الأسر إما أنها تستحي أن تبلغ عن حدوث عنف أسري لضمان استمرار المعيشة، أو تخشى من الوصمة الاجتماعية.

وأكدت أنه يجب في المقام الأول أن يعلم الجميع معنى الأسرة والصبر وأن يتحمل الإنسان الطرف الأخر واستكمال جهاد النفس وتقبل الطرف الثاني بكل عيوبه: «فكرة فترة الخطوبة الطرفين مش بيكون عايز يصارح بعض بعيوبه، وبيكونوا عايزين يظهروا أحسن ما فيهم».

وأشارت إلى أن الأسرة لن تستمر وتستقر حال عاش كل طرف يهدد الآخر، حيث أن مثل تلك الظاهرة تؤدى إلى عدم استقرار الأسرة في المقام الأول: «لا يمكن أن تستقر الأسرة وتستقيم في هذا الإطار، والقانون وجد لتنظيم العلاقات وحفظ الحقوق».