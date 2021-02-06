تفاصيل أزمة حلا الترك مع والدتها بعد طلب الحصانة.. والأم باكية: صدمتني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة شهدتها قضية الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر، وذلك بعدما نشرت الأخيرة فيديو تتحدث فيه وهي تبكي معبرة عن صدمتها مما حدث مع ابنتها، خاصة طلبها الحصانة للحماية الشخصية منها.

وظهرت منى السابر وهي تبكي عبر تطبيق «سناب شات» وقالت إن حلا الترك طلبت من المحكمة، اليوم، الحصانة مضيفة: «الأم مش بتفكر بطريقة عاطفية، بس بعد اللي شفته اليوم أحس إنه خلاص ما في أمل لأنه أحس إني مو قادرة أصدق اللي قاعد يصير أنا من أسبوعين جاتلي حلا وباستنى وقالتلي ماما أنا مستحيل أن أتسبب في أذيتك، واليوم صدمت منها ومن موقفها ومن أقوالها».

وتابعت «للأسف اللي صدمني إن بنتي بتقول إنها تبغي حصانة، حصانة من من.. من أمها، المشكلة إني حتى لما طلبت أن أجمع المبلغ ما أعطوني موافقة الناس قد إيش قادرة تساعدني لكن ما عطوني موافقة أمنية إني أجمع المبلغ علشان أخلص من ها الموضوع» واختتمت «مصدومة من كل شي عم بيصير».

وكانت حلا الترك قد حصلت على حكم سجن لمدة عام لوالدتها منى السابر بتهمة بعد اتهامها بالحصول على مبلغ 200 ألف دينار بحريني منها ولم تردهم لها.

وتعاني حلا الترك من التشتت الأسري حسبما اعترفت هي من قبل في منشور لها عبر موقع «انستجرام» حيث تقيم حاليا في دولة الإمارات بعد أن التحقت بإحدى الجامعات هناك للدراسة ويعيش والدها المنتج محمد الترك، بعد زواجه من الفنانة المغربية دينا بطمة في المغرب وتعيش والدتها في البحرين وهناك عدد من القضايا بين والدها ووالدتها.

وردت حلا الترك على الانتقادات العديدة التي وجهت لها بسبب القضايا التي رفعتها على والدتها خاصة بعد ظهور الأخيرة وهي تبكي في الفيديوهات أكثر من مرة، قائلة: «اعتبروني بنتكم أو أختكم أو أي شخص عزيز عليكم، هل بترضون تحكمون وحتى ماتعرفون شلي صاير، في أحد منكم تسأل هالبنت اللي عمرها 18 سنة، واللي عانت سنوات من التشتت الأسري ممكن تتحمل.. كل اللي أقدر أقوله إنكم ظلمتوني، وأنا ما رفعت على أمي قضية ولا تسببت بلي قاعد يصير وفي كل لقاء أطلع أقول مهما أمي سوت فيني اتظل أمي أحبها، وأتمنى لها الخير.. بس هل أمي فكرت شنو ممكن يصيدني بعد الفيديوهات اللي طلعت فيها».

وحلا الترك «19 عاما»مغنية وممثلة بحرينية، نالت شهرة واسعة منذ طفولتها حينما اشتركت وهي بالثامنة من عمرها في برنامج المسابقات الشهير«عرب جوت تالنت».