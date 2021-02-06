بسويت شيرت ثمنه 20 ألف جنيه.. احتفال مميز لنادين نسيب نجيم في عيد ميلادها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صادف أمس، الـ4 من فبراير احتفال نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها الـ36، وكان احتفالا مميزا بالبالونات والتورتة، حيث شاركها الاحتفال عدد كبير من أصدقائها والاهل، وشاركت متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام-، بصور ولقطات من الاحتفال، وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، التي هنأتها بدورها بعيد ميلادها.

تفاصيل لوك نادين نسيب نجيم

اختارت الفنانة اللبنانة نادين نسيب نجيم إطلالة كاجوال لعيد ميلادها، حيث ارتدت بنطلون من اللون الأسود، وسويت شيرت ملون، واعتمدت على تسريحة شعر عادية منسدلة، مع ماكياج بسيط للغاية.

وكانت تورتة عيد ميلادها صغيرة مزينة بعجينة السكر والورود والألوان الفاتحة، مع بالونات فيها جليتر من اللون الفتاح.

سعر سويت شيرت نادين نسيب نجيم

السويت شيرت الذي ارتدته نادين نسيب نجيم من ماركة جوتشي ويباع عبر مواقع البيع على الإنترنت، مصنوع من القطن والجيرسيه، ملون وعليه ورود وأوراق شجر، ومكتوب عليه اسم ماركته.

يصل سعر السويت شيرت إلى 1280 دولارا أمريكا أي ما يزيد عن 20 ألف جنيها مصريا.