رغم فوائدها في تعزيز الرغبة الحميمية.. جوزة الطيب قاتلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تأتي جوزة الطيب من بذور شجرة Myristica fragrans، وتنتج إندونيسيا غالبية جوزة الطيب في العالم. حيث تضيف التوابل نكهة للعديد من الأطباق، اللذيذة والحلوة، في المأكولات في جميع أنحاء العالم، وتباع جوزة الطيب إما مطحونة أو بذور كاملة، وبالإضافة إلى كونها لذيذة، لجوزة الطيب العديد من الفوائد الصحية، بحسب موقع "ويب مد-.

فوائد جوزة الطيب

تعتبر جوزة الطيب مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، والتي تساعد في الحماية من علامات الشيخوخة والحالات الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب وأمراض الكبد.

فوائد جوزة الطيب لصحة الأسنان

يستخدم زيت جوزة الطيب في العديد من منتجات طب الأسنان، حيث تحتوي التوابل على خصائص مضادة للجراثيم أثبتت فعاليتها بشكل خاص ضد مسببات الأمراض الفموية التي تسبب المرض ورائحة الفم الكريهة.

جوز الطيب تحسن المزاج

وجدت إحدى الدراسات أن جوزة الطيب تعمل كمضاد محتمل للاكتئاب في ذكور الجرذان.

جوزة الطيب تعزز الرغبة الجنسية

استخدمت جوزة الطيب في الطب الشعبي، نظرا لخصائصها المنشطة الجنسية.

جوزة الطيب مفيدة لنوم أفضل

القليل من جوزة الطيب تساعد على النوم ، سواء من حيث المدة أو الجودة. ومع ذلك ، هناك حاجة لدراسات بشرية ذات جودة أعلى للتحقق من صحة هذا التأثير.

فوائد غذائية لجوزة الطيب

جوزة الطيب غنية بالألياف ما يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومنع ارتفاع السكر في الدم، كما أنها مصدر لـ فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين هـ، المنغنيز، المغنيسيوم، النحاس، الفوسفور، الزنك، حديد.

كيفية استخدام جوزة الطيب

يمكن طحن جوزة الطيب الكاملة طازجة وإضافتها إلى الأطباق باستخدام المبشرة كما أنها متوفرة أيضًا مطحونة.

جوزة الطيب عنصر شائع في العديد من المأكولات، بما في ذلك المأكولات الأوروبية والهندية.

وفيما يلي أبرز طرق إضافة جوزة الطيب

يمكن إضافتها إلى القهوة أو الشوكولاتة الساخنة أو الشاي أو الحليب الدافئ.

تستخدم لتتبيل الخضار مثل القرنبيط والبطاطا الحلوة.

رشي فوق دقيق الشوفان أو حبوب الإفطار الأخرى.

اخبز بإضافتها إلى العجين، حيث أن جوزة الطيب هي عنصر أساسي في العديد من المخبوزات.

ضرر قاتل لجوزة الطيب

يجب ألا تستهلك جوزة الطيب أكثر مما هو معتاد في تحضير الطعام، أو بكميات كبيرة، حيث يمكن أن تسبب جوزة الطيب الهلوسة، كما أنها شديدة السمية ويمكن أن تكون قاتلة.

جوزة الطيب آمنة بكميات صغيرة. ومع ذلك، يمكن أن تسبب ملعقتان صغيرتان أو 5 جرام بعض أعراض السمية، وكلما كبرت الكميات تصبح الأعراض أسوأ ويمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة أو الموت.