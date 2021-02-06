قدّمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كوكيز الموز والشوفان، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل كوكيز الموز والشوفان

2 كوب شوفان

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

1 كوب زبدة فول سوداني

نصف كوب عسل أبيض

2 موز مهروس

ربع كوب موز مجفف

ثلث كوب رقائق اللوز

طريقة تحضير كوكيز الموز والشوفان

في العجان يخلط موز وزبدة فول سوداني وعسل أبيض ويعجن جيدا

تضاف قرفة وملح ورقائق اللوز والشوفان ويعجن حتى تخلط جميع المقادير

ثم تشكل بآيس كوب أو بملعقة حسب الرغبة وترص في صاج

ثم تقدم بالهنا