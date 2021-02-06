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طريقة عمل عصير التوت بالفراولة خطوة بخطوة في المنزل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عصير التوت بالفراولة

عصير التوت بالفراولة، من المشروبات الصحية غير التقليدية، التي تتمتع بمذاق مميز، ويسهل إعدادها في المنزل، والتي قد تحوز على إعجاب جميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم.

وفيما يلي طريقة سهلة لتحضير عصير التوت بالفراولة خطوة بخطوة في المنزل، نقلا عن موقع self المتخصص في التغذية العلاجية.

مقادير عصير التوت بالفراولة

توت.

ماء.

عصير ليمون.

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فراولة مجمدة.

موز.

كوب زبادي.

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طريقة تحضير عصير التوت بالفراولة

- في الخطوة الأولى يجب خلط الماء مع التوت جيدا.

- لابد من إضافة الفراولة المجمدة مع الموز والثلج في الخلاط.

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- خلال الخطوة الأخير يتم تقديم كوب الزبادي وعصير الليمون، ثم تقديم العصير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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