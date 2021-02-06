هذا ما يحدث للجسم عند تناول السوشي أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

السوشي من الأطعمة اليابانية الفريدة التي أصبحت مشهورة في جميع أنحاء العالم، وأصبح أيضا من الوجبات المفضلة لدى العديد من الأشخاص.

"الخليج 365" يستعرض ماذا يحدث لجسمك عند تناوله مرة في الاسبوع، وفقا لموقعي "bibalex" و"mashed".

1- مليء بالسكر:

هل تعلم أن السوشي يحتوي على نسبة عالية من السكر؟ لدرجة أن جسمك يتناول ما يعادل ملعقة كاملة من السكر مع كل كوب أرز؟

أثناء تحضير السوشي يخلط الأرز مع السكر وخل الأرز، بالإضافة إلى أن الأرز نفسه وأيضا الصلصلة يحتويات على كمية كبيرة من السكر، ما يجعله غير صحيًا بالمرة.

2- يمكن أن يسمم جسمك بالزئبق:

أحد العوائق المحتملة لتناول السوشي المستمر هو كمية الزئبق التي يمكن أن تحتويها بعض الأسماك، حيث تحتوي الأسماك التي تحظى بشعبية في السوشي مثل التونة والماكريل والسالمون وغيرها من المأكولات البحرية على مستويات كبيرة من الزئبق، الذي ينتقل للأسماك عن طريق تلوث المياه، ثم ينتقل للإنسان عن طريق الأكل، ما يمكن أن تسبب مشاكل في الدماغ والصداع وضعف البصر والأرق، إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

3- يمكن أن يصيبك بالديدان والطفيليات:

بعد تناول السوشي، قد تشعر بألم في البطن ورغبة في القيء، وقد يشير ذلك إلى أنه قد تكون مصابًا بالديدان الشريطية الموجودة في الأسماك النيئة، ويساعد طبخ السمك جيداً في قتل هذه الديدان، وهناك أنواع أخرى من الديدان والطفيليات التي تعيش داخل السوشي والأسماك النيئة، ويمكن أن تصيبك مسببة العديد من الأمراض.

4- قد يؤدي إلى التسمم الغذائي:

إذا لم يكن لديك سمك طازج لتحضير السوشي، فقد تصاب بالتسمم الغذائي من تناول الأسماك المجمدة، وإذا لم يتم نقل هذه الأسماك المجمدة في درجات الحرارة المطلوبة، تبدأ في التعفن وإنتاج الهيستامين، ثم بعد ذلك يصاب جسمك برد فعل تحسسي عند الأكل، مع أعراض مثل: الطفح الجلدي، والصداع، والدوخة، وربما أكثر من ذلك.

5-يمكن أن يسبب عدوى بكتيرية:

قد يحتوي السوشي على عدوى الليستريا، وهو مرض بكتيري ينتقل عن طريق الطعام الملوث، والذي يوجد في الطعام النيئ بكثرة، ويمكن أن يحتوي أيضًا على السالمونيلا، التي تسبب عدوى بكتيرية نتيجة تناول طعام غير نظيف، وتم العثور على السالمونيلا في أسماك التونة