5 أطعمة عليك إضافتها إلى وجباتك للوقاية من خطر سرطان عنق الرحم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

النظام الغذائي الذي تتبعه له تأثير مباشر على الجسم وحمايته من مخاطر العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان، فبينما يدرك معظمنا أن التدخين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، هناك أيضًا أطعمة مفيدة لنظامك الغذائي لها خصائص تساعد في تقليل خطر الإصابة منه مثل سرطان عنق الرحم خاصة تلك التي تحتوي على الفلافونويد، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".

وسرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يحدث في خلايا عنق الرحم وهو الجزء السفلى من الرحم الذى يتصل بالمهبل، وقد تظهر أعراض خفيفة لهذا المرض أو تكاد معدومة ما لم يصل لمراحل متقدمة، لذلك من المهم إجراء فحوصات بانتظام لتجنب خطر الإصابة به واتباع طرق الوقاية منه، وإليك 5 أطعمة يجب أن تضيفيها إلى نظامك الغذائي والمعروفة بخصائصها في مقاومة خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم:

- التفاح

يقال إن تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب، وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون مبالغة، فلا يمكن إنكار حقيقة أن التفاح غذاء صحي للغاية لإضافته إلى نظامك الغذائي، غني بفيتامين أ والفلافونويد، يمكن أن يساعد التفاح في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

- الخضراوات الصليبية

من المعروف أن الخضراوات الصليبية الخضراء المورقة التي تشمل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل وغيرها لها خصائص الوقاية من السرطان، كما أنها غنية جدًا بالألياف، مما يساعد على الهضم وكذلك فقدان الوزن.

- التوت البري

يستخدم التوت البري كعلاج منزلي لعدوى المسالك البولية، حيث من المعروف أن له خصائص تساعد في الحفاظ على صحة عنق الرحم، كما أنه غني بمركبات الفلافونويد التي تساعد في منع العناصر المسببة للسرطان.

- الثوم والبصل

الثوم والبصل غنيان بالفلافونويد والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التي تجعلهما مثاليان لنظام غذائي صحي.

- الفاصوليا

غنية بالفلافونويد والمواد المغذية الأخرى المفيدة لصحة عنق الرحم، فهي رائعة لأنها تجمع بين المزيد من الألياف في نظامك الغذائي وكمية مناسبة من الكربوهيدرات.