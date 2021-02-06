منال سلامة تروي تفاصيل أول محاولة تحرش تتعرض لها: كنت في أتوبيس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يعد الحديث عن التحرش الجنسي مخجلا كما كان في السابق، وإنما الروايات تدعم الفتيات في التصدي لتلك الظاهرة المهينة لهن، وخاصة حينما يشجعن بعضهم البعض في مواجهته، وهو ما شجع الفنانات على الخوض في الحديث عن تعرضهن للتحرش وكيف تصدين له، سواء في الكبر أو الطفولة، مع دعم كافة ضحايا التحرش الجنسي من الإناث.

وآخر هؤلاء الفنانات هي منال سلامة، والتي تحدثت خلال لقائها مع برنامج «حلو الكلام»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، عن تعرضها للتحرش وكيف تصدت له وكيف استطاعت أن ترد دوما على المتحرشين كاشفة عن أول محاولة للتحرش تعرضت لها.

حيث قالت منال سلامة، إنها تعرضت لأول محاولة تحرش عندما كان عمرها 12 عاما فقط، ورغم طفولتها إلا أن «ماغها سم»، واستطاعت أن تتصدى بشجاعة لتلك المحاولة التي حدثت في الأتوبيس.

حيث كانت تستقله في الماضي في المشاوير المختلفة، وعندما شعرت بوجود متحرش رغم تفكيرها الطفولي وأنها لم تستوعب إلا أنها تضايقت للغاية، وأخرجت دبوس مشبك لتدافع به عن نفسها، وبالفعل نجحت، «مسكته وزعقت وقلت الجدع يقرب، وفعلا الناس والمتحرشين خافوا مني».

منال سلامة تثير الجدل

يذكر أن آخر حديث لمنال سلامة أثارت به كثير من الجدل بسبب حديثها عن الممثلين وقارنهم بالرسل وقالت، «احنا في مصاف الرسل»، مشيرة إلى الممثلين ما عرضها لكثير من الانتقادات حينها كون الرسل لا يقارنوا بالبشر بشكل عام.

ومنال سلامة هي ابنة المخرج المسرحي سلامة حسن، وشقيقة الفنان شريف سلامة، متزوجة المخرج عادل أديب، منذ ما يزيد عن 20 سنة، بعد قصة حب بدأت خلال اشتراكهما في عمل سينمائي، حينما كانت لا تزال طالبة بمعهد الفنون المسرحية، بالفرقة الثانية، وأنجبت من زوجها ولد وبنت.