أعراض لا تتجاهلها.. نزلات البرد قد تكون علامة على فيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضح مجموعة من خبراء الصحة العامة في إنجلترا، انه يجب اعتبار نزلات البرد من علامات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الدراسة اكتشف الخبراء أن المرضى بفيروس كورونا عادة ما يعانون من اعراض نزلات البرد والتهاب الحلق وسيلان الأنف والصداع قبل ان تثبت اصابتهم بالفيروس.

أوضح الدكتور أليكس سوهال، الذي شارك في الرسالة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية، أن الكثير من المرضى لم يفكروا في كثير من الأحيان في أنهم قد يكونون مصابين بكورونا ولم يعزلوا أنفسهم ذاتيًا في الأيام الأولى لظهور الأعراض والتي يكون خلالها الفيروس أكثر عدوى.

فقدان الرائحة والسعال من اعراض كورونا

وأكد الخبراء أن السعال وارتفاع درجة الحرارة وفقدان الرائحة أو التذوق ونزلات البرد كلها اعراض تظهر في المراحل الأولى من الإصابة بالفيروس.

نصائح عند ظهور اعراض كورونا على المرضى

ونصح الخبراء الأشخاص الذين يشعرون بأعراض نزلات البرد، بعدم الخروج من المنزل، لأنها يمكن أن تكون مقدمة لظهور أعراض كورونا، التي تشمل الحمى، السعال الجاف، آلام العضلات والمفاصل، فقدان حاستي الشم والتذوق وآلام البطن والغثيان بالإضافة إلى آلام الحلق والصدر وضيق التنفس، بحسب ما ذكرته صحيفة times of india.

وأفضل طريق للتأكد من الحالة الطبية هو إجراء اختبار، والحفاظ على العزل حتى ظهور النتيجة، مع اتباع إرشادات كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة، مع ضرورة ارتداء الأقنعة وتعقيم المناطق التي يتم لمسها كثيرا.

أعشاب تساعد على تقوية المناعة

توجد بعض الأعشاب التي تحتوى على العديد من العناصر التي تساعد في محاربة فيروس كورونا منها:

القرفة والكافور

وهى من الأعشاب التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا، عن طريق تبخيرها أو رشها في المكان أو دهنها على الكمامة، مثل نباتات الكينا أو الكافور أو القرفة التي تتحول خلاصتها إلى زيوت تقي من فيروس كورونا.

كما يمكن تناولها بالطريقة التقليدية عن طريق الأكل والشرب.

البصل الأخضر والثوم والتفاح الأخضر.