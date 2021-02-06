عضلات ياسمين صبري وفستان مريهان حسين.. جدل حول الفنانات في يومين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ياسمين صبري ومريهان حسين من الفنانات اللاتي يثيرن الجدل بمجرد ظهورهن على ساحات «السوشيال ميديا»، سواء في لقطات من الحياة اليومية أو داخل الجيم، ومؤخرا ظهرت ياسمين صبري في إطلالة مختلفة عما اعتدات الظهور به دوما، بعضلات، فيما ظهرت مريهان حسين في إطلالة شبيهة لياسمين صبري.

عضلات ياسمين صبري

فقد نشرت فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي مرتدية ملابس رياضية، وأطلت بضهرها فقط وشعرها، وكانت تمارس اتلماري الرياضية لعضلات الكتف والظهر.

وتعمدت إظهار عضلاتها الصغيرة في الفيديو القصير ما أثار حولها الكثير من الجدل، وتفاعل معها متابعيها وجمهورها عبر التعليقات على العضلات، «بتعملي عضلات زي الولاد خليكي أنثى»، و«إيه ده فيه عضلات»، و«عاش يا ياسمين».

مريهان حسين تشبه ياسمين صبري

وفي ظهور مختلف كليا عن عضلات ياسمين صبري، أطلت مريهان حسين بفستان من اللون النبيتي قطيفة، في إطلالة شتوية خالصة من اللون الأحمر، مع الشعر المنسدل الطويل والماكياج الثقيل نشرت مريهان حسين عدد من الصور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلى الرغم من الفستان الأنثوي الذي ظهرت به مريهان حسين إلا أن الجمهور شبهها بياسمين صبري، وذلك عبر التعليقات، «تقليد أعمى لياسمين صبري».