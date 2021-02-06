دراسة: تناول هذا الطعام يؤدي إلى زيادة فيتامين د بشكل كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد فهمنا جميعًا الآن مدى أهمية التأكد من حصولنا على مستويات كافية من فيتامين د، بدءًا من تعزيز المناعة إلى الحفاظ على صحتنا العقلية.

يدعم فيتامين د صحتنا بأكثر من طريقة، على الرغم من عدم وجود العديد من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، فإن تناول المكملات الغذائية طريقة آمنة لضمان حصولك على المستويات الموصى بها من الفيتامين (في حالة انخفاض مستويات فيتامين د)، ومع ذلك، فقد وجد بحث جديد أن طعامًا نباتيًا واحدًا شائعًا قد يكون قادرًا على تزويدك بالقيمة اليومية الموصى بها من فيتامين د.

الدراسة

في مجلة Food Science and Nutrition ، وجد أن إضافة الفطر "المشروم" إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في زيادة مستويات فيتامين (د) في الجسم، وفقا لموقع "timesofindia".

قام الباحثون بفحص "المشروم" عيش الغراب الأبيض والكريميني والبورتابيلا بنسبة 1: 1: 1، تضمن أحد السيناريوهات عيش الغراب المعرض للأشعة فوق البنفسجية وأخيراً سيناريو واحد يشمل عيش الغراب المحار.

النتائج

قيمت الدراسة الفوائد الصحية لكل نوع من أنواع الفطر الممنوحة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9-18 وحتى أكثر من 19 عاما، وطُلب من كل مجموعة أن تأكل 84 جرامًا من الفطر.

ووجد أن عيش الغراب يزيد من مستويات الألياف الغذائية والنحاس والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك والريبوفلافين والنياسين والكولين.

كان أكبر اكتشاف هو أن الفطر الذي تعرض للأشعة فوق البنفسجية، وتناول وجبة واحدة فقط من هذه الفطر ساعد الناس إما على تلبية أو تجاوز القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين د.

لذلك، في المرة القادمة التي تذهب فيها لشراء البقالة، لا تنسَ اختيار علبة من الفطر تقول أنها غنية بفيتامين د.

بدلاً من ذل ، يمكنك أيضًا وضع الفطر الطازج في ضوء الشمس لبضع ساعات لإثرائه بفيتامين د.