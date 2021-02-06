توقعات الأبراج اليوم 6-2-2021: بشرى لـ الحمل.. ويوم جيد لـ الحوت

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

قد تزداد حدة المناقشات في المجموعة التي تنتمي إليها مع تصاعد الخلافات، الهدف الذي كنت تعمل من أجله قد اقترب أخيرًا من تحقيقه.

برج الثور

يمكنك اليوم أن تضع الكثير من الطاقة في الأعمال والمهام العادية، نتيجة لذلك قد تشعر بالتوتر الشديد، حاول السيطرة عليه وتجنب إخراج إحباطك من الآخرين، سيكون عليك مواجهة هؤلاء الناس مرة أخرى.

برج الجوزاء

قد تكون تخطط لإجازة تشتد الحاجة إليها الآن، وتشعر بالحماس الشديد حيال ذلك، يجب أن تسير الخطط بسلاسة واستمتع بوقتك .

برج السرطان

قد تستلزم الخطط الطموحة لمستقبلك إيلاء الكثير من الاهتمام للأمور العملية، مثل الشؤون المالية، قد يكون هذا عائقًا ولكن إذا كنت جادًا بشأن أفكارك، فعليك القيام بذلك.

برج الأسد

قد تشعر بالاندفاع الشديد وتتساءل عما إذا كنت ستتمكن من إنجاز كل شيء، لا تقلق، سيكون كل شيء على ما يرام.

برج العذراء

يجب أن يكون مستوى طاقتك مرتفعًا اليوم، لذلك ستشعر بالقلق وتقضي معظم وقتك بالخارج، قد تكون هناك بعض الأعمال الروتينية التي تحتاج إلى إنجازها في المنزل، لا تحبط وتعامل مع الأمر ثم استمتع هذا المساء.

برج الميزان

لا تتفاجأ إذا كنت تميل إلى الجلوس بهدوء وترك الآخرين يتحدثون، قد يكون لديك الكثير مما يدور في ذهنك وتحتاج إلى تركه يطبخ لفترة من الوقت.

برج العقرب

قد تستفيد من غياب الجميع حولك لتعويض العمل الذي تحتاج إلى القيام به بمفردك، وسيكون هذا يومًا حافلًا بالكثير من الاتصالات الخارجية.

برج القوس

قد تقرر في وقت ما السير في الشارع ومعرفة ما يحدث حولك، قد لا يكون ما تسمعه من الآخرين دقيقًا.

برج الجدي

قد يؤدي الوعد بالتقدم المالي المحتمل إلى الانغماس في الكثير من الأعمال الورقية اليوم، ستنشغل بما تفعله لدرجة أنك تفقد قدرتك على التركيز وتصبح مرهقًا جدًا، تذكر أن تسرع نفسك وخذ فترات راحة عندما تشعر بالحاجة.

برج الدلو

من المحتمل أن تكون طاقتك الجسدية عالية جدًا اليوم، وقد ترغب في قضاء معظم وقتك في الخارج.

برج الحوت

هذا يوم جيد لقضاء بعض الوقت بمفردك قد يكون لديك مشاريع تريد إنهاءها، ولديك الطاقة لإنجاز الكثير.