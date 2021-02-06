للفتيات.. 8 طرق بسيطة تساعدك على التعامل مع رجل برج الميزان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك أشياء معينة يبحث عنها رجل الميزان في الحب والتي يجب أن تكوني على دراية بها، حتى تستطيعين كسب قلب شريك حياتك.

وإذا كنت تشعرين بالتوتر في علاقتك معه، نقدم لكم أهم النصائح والطرق البسيطة التي تساعدك على جذب انتباه ونجاح علاقتكما، وفق ما جاء في موقع "hernorm".

- الاهتمام بالمظهر:

إذا كنت ترغبين في جذب رجل برج الميزان، عليك الاهتمام بارتداء الملابس الأنيقة التي تظهر جمالك، ورائحة "البرفيوم" العطرية من الأمور التي تجعلك تستطيعين في كسب قلب شريك حياتك.

- لا تجعليه يشعر بالتوتر:

يتمتع مولود الميزان بالهدوء والاسترخاء، ولا يميل إلى الشعور بالتوتر والضغوطات، لذا من الأفضل تجنب الضغط كثيرًا على علاقتكما وامنحيه بعض الوقت لتقييم علاقتكما، لأن لن يؤدي إجباره على فعل أي شيء إلا إلى نتائج عكسية، ما يجعله يبتعد عنك.

- كوني شخصية اجتماعية:

يتميز رجل الميزان بأنه اجتماعي بطبيعته، فهو يحب التعرف على شخصيات جديدة وتكوين صداقات، ويميل إلى أن تكون شريكة حياته تتمتع بهذه الصفة، لذا احرصي دائما أن تكوني شخصية اجتماعية.

- أكثر رومانسية:

يحب الرجل من هذا البرج الرومانسية، ولتصبحي أكثر رومانسية يجب عليك التخطيط لعشاء رومانسي لقضاء وقت ممتع للتعبير عن حبك، الاهتمام بالاحتفال بيوم ميلاده وتقديم الهدية التي تتناسب مع شخصيته.

- عدم التقليل من شأن حديثه:

يحتاج الرجل إلى الارتباط بالمرأة التي تحترمه من خلال الاستماع لحديثه بإنصات وعدم التقليل من شأن الحديث الذي يقوله حتى لو كان بسيطا، ومشاركته في كافة اهتماماته.

- كوني هادئة:

يعشق رجل الميزان التوازن والهدوء، لذا من المهم إذا كنت ترغبين في كسب قلبه، أن تكوني هادئة معه في حديثك معه، تجنبي إثارة غضبه حتى لا تخسري علاقتكما.

- تقديم الدعم له:

تعشق الرجل من الميزان الأنثى التي لا تمتلك صفة الأنانية في شخصيتها، لذا عليك أن تدعميه وتسانديه في تحقيق أحلامه في عملها.

- التحلي بالفكاهة والطبيعة المرحة:

من الأمور التي تجعل شريك حياتك ينجذب إليك، لذا عليك أن تحافظي على طبيعتك المرحة المليئة بالحيوية، حتى تنجحي في جذبه إليك.