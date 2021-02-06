الاستعدادات الأخيرة لإحياء ذكرى ميلاد سعاد حسني: ساعتين في جزيرة الشاي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة على إحياء ذكرى ميلاد كل من سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني الـ84 والراحلة شادية، بجزيرة الشاي في حديقة الحيوان، عقب تأجيلها لعدة أيام بسبب تعرض جيهان حسني شقيقة سندريلا الشاشة العربية لوعكة صحية، وسط الإلتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في ظل استمرار الموجة الثانية.

الاستعدادات الأخيرة لحفل عيد ميلاد سعاد حسني وشادية

وعن الاستعدادات الأخيرة للحفل، أوضح نبيل رزق صاحب مبادرة «أبناء فناني الزمن الجميل» والمسؤول عن الحفل، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الحفل سيستمر لمدة ساعتين، مع تحضير كعكة كبيرة الحجم مدون عليها أسماء الراحلتين من مواليد برج الدلو الفلكي، ومن المقرر توزيع تكريمات الحضور من أسرة الفنانتين، بحضور وسائل الإعلام.

وتابع حديثه: «كنا بنعمل الاحتفال كل سنة في أماكن مغلقة، والحفلة كانت بتقعد بالساعات، بس كورونا غير كل حاجة».

أسباب اختيار جزيرة الشاي لحفل عيد ميلاد سعاد حسني وشادية

وعن أسباب اختيار جزيرة الشاي لتلك الاحتفالية، يوضح «رزق»: «علشان هو أوبن إير ومناسب وسط انتشار كورونا، وهنجيب توروتة ونحتفل كلنا».

وسيشهد الحفل حضور أسرة سعاد حسني، وليلى ابنة شقيقة الفنانة الراحلة شادية، فضلًا عن النجم هاني شنودة، ومحبي الراحلتين من الجمهور والفنانين، وعلى رأسهم دينا عبدالله وحنان شوقي، وحفيدة زكي رستم، وجينا ابنة نجيب الريحاني.

أسباب تأجيل الاحتفال بعيد ميلاد سعاد حسني

وكان نبيل رزق صاحب مبادرة «أبناء فناني الزمن الجميل»، أكد أنهم اضطروا للتأجيل بسبب مرور جيهان حسني شقيقة الفنانة الراحلة بوعكة صحية تمنعها من الخروج.