الامارات | أسبوع الموضة في نيويورك بلا أسماء كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الموضة في نيويورك بلا أسماء كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب معظم الأسماء الكبيرة في عالم الأزياء عن أسبوع الموضة في نيويورك هذه السنة، إذ اختار بعض المصممين إقامة عروض خارج فترة الحدث السنوي الذي يستمر أربعة أيام من 14 إلى 17 فبراير الجاري، فيما لم يعلن آخرون عن أي خطط حتى الآن.

وبين كبار المصممين، وحده توم فورد سيكون حاضراً وسيختتم موسم العروض مساء 17 فبراير، وفق الجدول الزمني الذي نشرته الخميس نقابة الموضة الأميركية برئاسة المصمم المتحدر من ولاية تكساس.

وخلافاً لأسبوع الموضة في باريس الذي حظر تنظيم عروض مفتوحة للجمهور، بإمكان نيويورك إقامة عروض ولو أن نقابة الموضة الأميركية نصحت باعتماد نسخة إلكترونية لهذا الحدث السنوي. غير أن بعض المصممين فضلوا إقامة عروضهم حضورياً مع حصر عدد المشاهدين.

وأصدرت نقابة الموضة الأميركية لهذا الموسم «روزنامة للمجموعات الأميركية الجديدة» تشمل جميع المصممين العاملين في الولايات المتحدة، حتى الذين اختاروا عرض مجموعاتهم، بما في ذلك خارج الولايات المتحدة.

وخارج الأيام الأربعة للحدث، يمكن ترقب مجموعة كارولينا هيريرا 22 فبراير، وأوسكار دي لا رينتا الثاني من مارس المقبل.

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