الامارات | توزيع جوائز «فيكتوار» للموسيقى الفرنسية.. دون جمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوائز «فيكتوار» للموسيقى الفرنسية.. دون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم احتفال توزيع جوائز «فيكتوار دو لا موزيك» المخصصة للموسيقى الفرنسية في 12 فبراير الجاري من دون جمهور.

وقال المدير العام للجوائز، جان إيف دو ليناريس لـ«وكالة فرانس برس» إن طلباً لإقامة الاحتفال الـ36 بحضور 1300 شخص رُفِض أخيراً. وأضاف «لذلك سنركز أمسيتنا على البث المباشر».

وستُمنح جين بيركن جائزة «فيكتوار» فخرية عن مجمل مسيرتها المهنية. وفي المناسبة، يؤدي إيتيان داهو وفانيسا بارادي وإدي دو بريتو أو حتى توماس دوترون أغنيات من سجلّ أعمالها.

وتصدّر بنجامان بيوليه قائمة الترشيحات، إذ حصل على ثلاث منها عن أسطوانته «غران بري».

وضمت لائحة الترشيحات لفئة أفضل فنان كلاً من بيوليه وغاييل فاي وفيانيه.

أما فئة أفضل فنانة، فرشحت لها كلّ من آيا ناكامورا وبوم وسوزان.

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