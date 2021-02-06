الامارات | بريطانيا تسمح بإجازة الأمومة للوزيرات.. وليس الاستقالة

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسمح بإجازة الأمومة للوزيرات.. وليس الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرح الحكومة البريطانية مشروع قانون يعدّل قانوناً سارياً «عفا عليه الزمن»، يجيز للوزيرات أخذ إجازة أمومة، على ما أعلنت رئاسة الحكومة أمس. ويأتي هذا القرار في وقت باتت الوزيرة سويلا بريفرمان في حكومة المحافظ بوريس جونسون على وشك أن تلد طفلها. ويلزمها القانون الحالي بتقديم استقالتها إن كانت تود أخذ إجازة أمومة بعد الولادة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء «من الواضح أن القوانين الحالية باتت بالية وينبغي تصحيحها، لذلك نعرض مشروع القانون هذا»، معتبراً «من غير المقبول ببساطة أن تضطر النساء في زمننا إلى الاختيار ما بين الاستقالة من منصبهن أو أخذ إجازة للتعافي بعد الولادة».

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