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الامارات | ضجيج السفن يؤذي الكائنات البحرية

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لندن - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مسافة بعيدة من سطح مياه المحيطات، يعرقل ضجيج الآلات الصناعية قدرة الأحياء البحرية على التزاوج، وتناول الطعام، بل والهرب من الافتراس. هذا ما حذر منه علماء في دراسة نُشرت على الإنترنت، أول من أمس، وفي نسخة دورية ساينس التي صدرت أمس، واستندت إلى 500 بحث.

وقال الباحثون إن الإنسان أحدث تحولاً في البيئة الصوتية تحت الماء، بفعل هدير محركات السفن، ودق مضخات التنقيب، ما أصاب أحياناً الحيتان والدلافين، وغيرها من الثدييات التي تعتمد على الصوت في الإبحار، بالصمم، أو عدم القدرة على تحديد الاتجاه.

وقال قائد فريق الباحثين كارلوس دوارتي، عالم البحار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالسعودية «إنها مشكلة مزمنة، تضعف قطعاً الحيوانات سواء فرادى أو جماعات.. إنها مشكلة متنامية عالمية النطاق».

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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