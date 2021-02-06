الامارات | ضجيج السفن يؤذي الكائنات البحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن ضجيج السفن يؤذي الكائنات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مسافة بعيدة من سطح مياه المحيطات، يعرقل ضجيج الآلات الصناعية قدرة الأحياء البحرية على التزاوج، وتناول الطعام، بل والهرب من الافتراس. هذا ما حذر منه علماء في دراسة نُشرت على الإنترنت، أول من أمس، وفي نسخة دورية ساينس التي صدرت أمس، واستندت إلى 500 بحث.

وقال الباحثون إن الإنسان أحدث تحولاً في البيئة الصوتية تحت الماء، بفعل هدير محركات السفن، ودق مضخات التنقيب، ما أصاب أحياناً الحيتان والدلافين، وغيرها من الثدييات التي تعتمد على الصوت في الإبحار، بالصمم، أو عدم القدرة على تحديد الاتجاه.

وقال قائد فريق الباحثين كارلوس دوارتي، عالم البحار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالسعودية «إنها مشكلة مزمنة، تضعف قطعاً الحيوانات سواء فرادى أو جماعات.. إنها مشكلة متنامية عالمية النطاق».

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