بدر خلف ينشر صورته بـ«باشكير»: دلعت نفسي.. ومتابعون: هنعلمك الرجولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار الإعلامي والبلوجر الإماراتي الشهير بدر خلف، الجدل مرة أخرى، خلال صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وخلال الصورة، ظهر «خلف»، وهو يرتدي «باشكير» حول منطقة الصدر، على طريقة النساء، وشعره الطويل منسدل على ظهره، وأرفق تعليقا قائلا: «توني تسبحت وحطيت ماسكات، وبخرت شعري ودلعت نفسي، ليتكم تتعلمون مني بس».

وسرعان ما لاقت الصورة جدلا واسعا من قبل متابعيه، فجاء من بين التعليقات، «أنت تعلمنا نحط ماسكات واحنا نعلمك الرجولة»، «الله لا يوفقك».

بدر خلف يعلن حبه لـ«شاب» اسمه «معاذ»

وفي ديسمبر الماضي، أثار البلوجر الإماراتي الجدل حوله، بعدما تطرق للحديث عن علاقة حب يمر بها من خلال طرف واحد، لكنها ليست مع أنثى وإنما «ذكر» يدعى معاذ «أبو جل»، حيث لم يستطع التكتم على حبه وأفصح به في العلن وأمام الملايين، «حدا يقولي أفكار اخلي معاذ أبو جل يحبني.. تعبت وأنا اجرب ماكو فايدة»، وبعد مرور دقائق تلقى عاصفة من السخرية والانتقادات اللاذعة.

بدر خلف والتحول الجنسي

ومن قبل، كشف «خلف» عن نيته للتحول الجنسي، وظهوره بملابس السيدات، وهيئتهن من شعر ومكياج، إذ استعرض خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيس بوك» تغير جسده إلى أثني، وخلال الفيديو، ظهر البلوجر الشهير بأزياء تشبه الاميرات، بفستان أزرق من الشيفون، معلقًا: «خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا».

معلومات عن بدر خلف

- ولد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- عمل بالمجال الإعلامي من خلال شبكة قنوات «دبي تي في».

- اتجه فيما بعد للعمل في مجال التجميل بعد تركه للمجال الإعلامي.

- يتابعه عبر حسابه بـ «فيس بوك» أكثر من 700 ألف متابع.