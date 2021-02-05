أسرة في شبرا تعثر على رضيعة مجهولة: واحدة سابتها قدام باب البيت ومشيت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمام إحدى الشقق السكنية بمنطقة شبرا في محافظة القاهرة، وفي تمام السابعة صباحا، حيث تلقى نسمات الهواء الباردة طريقها خلال تلك اللحظات الباكرة من اليوم إلى نوافذ المنازل، شعر أفراد أسرة بحركة غير عادية، أمام باب منزلهم، مع سماع صوت بكاء لطفل صغير، لتأتي المفاجأة إليهم، باكتشاف وجود طفلة رضيعة أمام عتبة بابهم، مجهولة الهوية، وترقد بجانبها حقيبة تحمل بعض متعلقاتها.

تكشف آية عمر، فتاة عشرينية، من أفراد الأسرة، تفاصيل عثورهم على الرضيعة المجهولة، خلال حديثها لـ«هن»، قائلة: «كنت عند جدتي وكانت الساعة 7 الصبح، وحسينا بحركة غريبة برة باب الشقة، وبعدين سمعنا صوت طفل بيعيط، وروحنا نشوف إيه مصدر الصوت، لاقينا الطفلة الصغيرة عمرها حوالي 5 أو 6 شهور، حد حطها قدام الباب وهي بتصرخ، ولاقينا جنبها شنطة فيها ببرونة خاصة بيها وشوية حفاضات، ومفيش أي إثبات هوية معاها».

محضر ومحاولة لتفريغ الكاميرات

سرعان ما هرع أفراد الأسرة لمحاولة البحث عن المسؤول عن ترك الطفلة، ومحاولة تفريغ الكاميرات الخاصة بمنطقتهم السكنية لكن دون جدوى، «نزلنا في نفس اليوم لفينا في الشوارع يمكن نوصل لحاجة مفيش، وحاولنا نفرغ الكاميرات في المنطقة بس موصلناش لحاجة، وبعدين عملنا محضر برقم 966، وقولنا خلاص هنهتم بحالة البنت ونرعاها لحد ما نوصل لحد من أهلها، لأننا مش عارفين هي مخطوفة ولا لأ».

السر في ظهور امرأة مجهولة

«وإحنا بنتابع مع النيابة، اكتشفوا عند تفريغ الكاميرات بعد كدة، إن فيه واحدة ست ظهرت وهي بتحط البنت قدام باب الشقة، وبعدين مشيت وسابتها، وشوية ورجعت تاني بصت عليها ورجعت سابتها تاني ومشيت خالص، ولحد دلوقتي مش عارفين هل الست دي أمها ولا خطفاها من أهلها ولا أي حاجة، وماشيين في التحريات لحد ما نوصل لحد من أهلها».