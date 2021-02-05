آخرهن ابنة وائل جمعة.. بنات لاعبي كرة القدم «حلاوة وشياكة» «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، يخطفن بنات لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين الأنظار، في مختلف المراحل العمرية، بإطلالتهن الجذابة، لقطاتهن العفوية، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع السوشيال ميديا، ويرصد «هن» أبرز بنات لاعبي كرة القدم اللاتي خطفن الأنظار بظهورهن خلال الفقرات التالية.

ظهور نادر لابنة الكابتن وائل جمعة خلال تشجيع النادي الأهلي في قطر

في ظهور نادر لها، أطلت حبيبة وائل، ابنة نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقا وائل جمعة بأزياء رياضية، داخل إستاد المدينة التعليمية، خلال افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية، المنعقدة حاليا في قطر، مطلة بأزياء رياضية خلال تشجيع النادي الأهلي.

وأطلت بتيشرت النادي الأهلي، والذي نسقته مع بنطلون أسود طويل، ونظارة طبية، مع ارتداء كمامة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، معلقة على صورها خلال تشجيع النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «وراك يا أهلي في كل مكان».

فيروز سعد الدين سمير تخطف الأنظار

ومنذ حين إلى آخر يشارك لاعب النادي الأهلي سعد الدين سمير، صور لابنته فيروز، خلال مناسبات عائلية أو أثناء وجودها في تدريب النادي الأهلي.

أسرة وليد سليمان

يشارك لاعب النادي الأهلي صور فوتوغرافية لأسرته، وابنته سلمى مع شقيقها سليم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إلا أنه لا يفعل ذلك كثيرا.

بنات عماد متعب دوما على الـ«سوشيال ميديا»

وتحرص يارا نعوم زوجة نجم كرة القدم في الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب، على مشاركة صور لابنتيهما دوما، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتشارك زوجة عماد متعب صور ومقاطع فيديو دوما، والتي تحقق مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات المعجب بهن.