احذر.. نزيف اللثة علامة على نقص فيتامين مهم بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تخبرك النصائح الحالية الصادرة عن جمعية طب الأسنان الأمريكية أنه في حالة نزيف اللثة، تأكد من تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا لأنه قد يكون علامة على التهاب اللثة، وهي مرحلة مبكرة من أمراض اللثة.

وقد يكون ذلك صحيحًا، لذلك إذا كنت قلقًا، فاستشر طبيب أسنانك، ومع ذلك، تقترح دراسة جديدة لجامعة واشنطن أنه يجب عليك أيضًا التحقق من تناول فيتامين سي، إذا كنت تعاني من نزيف اللثة، وفقا لموقع " medicalxpress".

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة فيليب هوجويل، طبيب أسنان وأستاذ علوم صحة الفم في كلية طب الأسنان بجامعة واشنطن: "عندما ترى أن لثتك تنزف، فإن أول شيء يجب أن تفكر فيه هو ألا يجب أن تفرش أسنانك أكثر، يجب أن تحاول معرفة سبب نزيف لثتك، حيث أن نقص فيتامين سي هو أحد الأسباب المحتملة".

دراسة هوجويل، التي نُشرت في 1 فبراير في مراجعات التغذية، حللت الدراسات المنشورة لـ 15 تجربة سريرية في ستة بلدان، شملت 1140 مشاركًا يتمتعون بصحة جيدة، وبيانات من 8210 من سكان الولايات المتحدة الذين شملهم الاستطلاع في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وفحص الصحة والتغذية.

وأظهرت النتائج أن نزيف اللثة عند الفحص اللطيف أو نزيف اللثة وكذلك النزيف في العين أو نزيف الشبكية ارتبط بانخفاض مستويات فيتامين سي في مجرى الدم.

ووجد الباحثون أن زيادة المدخول اليومي من فيتامين سي لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين سي بالبلازما ساعد في عكس مشاكل النزيف هذه.

ويقول هوجويل، وهو أيضًا أستاذ مساعد في علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة ويسكونسن،: "من المحتمل أن يكون هناك صلة وثيقة بالموضوع، يمكن أن يكون كل من نزيف اللثة ونزيف الشبكية علامة على وجود مشكلة عامة في نظام الأوعية الدموية الدقيقة، وميل نزيف الأوعية الدموية الدقيقة في المخ والقلب والكلى".

لا تشير الدراسة إلى أن الانعكاس الناجح لاتجاه زيادة نزيف اللثة بفيتامين سي، سيمنع السكتات الدماغية أو غيرها من النتائج الصحية الخطيرة، كما يؤكد هوجويل، ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن توصيات فيتامين سي المصممة أساسًا للحماية من داء الاسقربوط - وهو مرض قاتل ناجم عن مستويات منخفضة للغاية من فيتامين سي - منخفضة للغاية، وأن مثل هذا المدخول المنخفض من فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى ميل للنزيف، يتم معالجته بخيط تنظيف الأسنان.

وبالتالي، يوصي هوجويل الأشخاص بمحاولة مراقبة تناولهم لفيتامين سي من خلال دمج الأطعمة غير المصنعة مثل الكرنب أو الفلفل أو الكيوي في نظامك الغذائي، وإذا لم تتمكن من العثور على الأطعمة الشهية الغنية بفيتامين سي ، تناول مكمل من حوالي 100 إلى 200 ملليجرام في اليوم.

يقول هوجويل: "إذا كان شخص ما يتبع نظامًا غذائيًا متخصصًا، فمن المهم أن يلقي نظرة على كمية فيتامين سي التي يتناولها، الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل الكيوي أو البرتقال غنية بالسكر وبالتالي يتم التخلص منها عادة من نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات".

قد يؤدي هذا التجنب إلى تناول كمية منخفضة جدًا من فيتامين سي، وترتبط بزيادة النزيف، قد يكون الأشخاص الذين يأكلون اللحوم الخالية من الدهون، ويتجنبون مخلفاتها، وهي لحوم الأعضاء الغنية بالفيتامينات، أكثر عرضة بشكل خاص لخطر انخفاض تناول فيتامين سي.

تم التعرف على العلاقة بين نزيف اللثة ومستويات فيتامين سي منذ أكثر من 30 عامًا، في الواقع، حددت دراستان شارك في تأليفهما العميد السابق لكلية طب الأسنان بجامعة واشنطن بول روبرتسون (نُشرت في عامي 1986 و 1991) نزيف اللثة كعلامة بيولوجية لمستويات فيتامين سي، ومع ذلك، فقد هذا الاتصال بطريقة ما في محادثات الأسنان حول نزيف اللثة.

كان هناك وقت في الماضي كان يُنظر فيه إلى نزيف اللثة بشكل عام على أنه علامة محتملة لنقص فيتامين سي، ولكن بمرور الوقت، تم إغفال ذلك أو تهميشه بسبب الاهتمام المفرط بمعالجة أعراض النزيف بالفرشاة أو الخيط بدلا من معالجة السبب الرئيسي.

كما حددت دراسة أخرى أيضًا أن نزيف الشبكية والسكتات الدماغية مرتبطة بزيادة نزيف اللثة، وأن مكملات (فيتامين سي) تعكس نزيف الشبكية المرتبط بانخفاض مستويات (فيتامين سي) في البلازما.

لذلك، فإن فقدان الصلة المحتملة بين نزيف اللثة وانخفاض مستويات فيتامين سي، يمكن أن يكون له عواقب صحية خطيرة.

ويكتب مؤلفو الدراسة: "إن الوصفة الافتراضية لنظافة الفم وغيرها من التدخلات المتعلقة باللثة لعلاج أمراض الأوعية الدموية الدقيقة، حتى لو كانت فعالة جزئيًا في عكس نزيف اللثة كما هو مقترح في هذا التحليل، فهي محفوفة بالمخاطر لأنها لا تعالج أي مراضة محتملة و الوفيات المرتبطة بالأمراض الجهازية ذات الصلة بالأوعية الدموية الدقيقة".