حقائق مبشرة حول انتقال عدوى كورونا من شخص حصل على اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يبدو أن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا التي بدأتها دول العالم خلال الفترة الأخيرة تحرز تقدمًا مثيرًا، فقد كشف الدكتور كريس سميث- عالم الفيروسات بجامعة كامبريدج عن أخبار مبشرة، حيث قال إنه من غير المرجح أن يصاب الشخص بفيروس كورونا من شخص حصل على اللقاح، وفقًا لما نقله موقع express.

وظهر الدكتور كريس في عرض لمناقشة آخر ما يتعلق باللقاح، تحدث عن نتائج جديدة تقول إنه لا يمكن التقاط فيروس كورونا من شخص حصل على اللقاح.

وأوضح الدكتور كريس أنه عندما تم تجربة لقاح أسترازينيكا على القردة، فإنها لم تصاب بعدوى فيروس كورونا الشديدة، لكنهم أصيبوا بالعدوى وبالتالي كانوا قادرين على الانتقال من العدوى.

وتابع: "لذلك، أشار الناس إلى أننا لا نعرف على وجه اليقين أنه إذا تم تناول اللقاح، ما إذا كان لا يزال بالإمكان التقاط العدوى وربما نقلها دون الإصابة بمرض خطير".

وأكد أن الكثير من الناس أصبحوا محميين باللقاح، مستطردًا: "يبدو أن المعدل الذي يمكن أن يحمل به الناس العدوى في أعقاب التطعيم منخفض.. وهو بمثابة طمأنة كبيرة بأن استراتيجية محاولة تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن ستسهم في السيطرة على الوباء وتفشي المرض".

وتابع: "هذا لأننا لا نحمي الأشخاص بشكل مباشر فحسب، بل إننا الآن نحمي الأشخاص أيضًا بشكل غير مباشر لأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يمكنهم نقله إلى أشخاص آخرين."

وتقول هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) إن الجرعة الأولى توفر الحماية ضد الفيروس، والتي يتم تعزيزها بشكل أكبر بالجرعة الثانية، ولكن بغض النظر عما إذا كان الشخص قد حصل على جرعة واحدة أو جرعتين من لقاح كورونا، فإن أولئك الذين تلقوا لقاحاتهم لا يزالون مطالبين بالالتزام بقواعد الإغلاق حيث لا يزال بإمكانهم نشر الفيروس.

قالت حكومة المملكة المتحدة عن لقاحات كورونا إنه لا يمكن للقاح أن يمنح عدوى كورونا، وستقلل الدورة الكاملة من فرص الإصابة بمرض خطير.