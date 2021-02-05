حكاية سيد رجب مع زوجته الثانية: أمريكية بس فيه بيننا توافق.. بتحب المسرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنان سيد رجب محركات بحث «جوجل»، بعد إعلانه إصابته بفيروس كورونا، وظهور عدد من الأعراض عليه، والتزامه بالعزل المنزلي بعد شعوره بآلام وتعب في جسده.

كيف تحدث الفنان سيد رجب عن زوجته الثانية؟

تحدث الفنان سيد رجب، في لقاء سابق له عن زوجته الأمريكية، وذلك خلال استضافته مع الإعلامية رغدة شلهوب، قائلا: «اخترت زوجتى علشان كانت مهتمة بالمسرح، وهى فنانة وبتلعب موسيقى وتعرف عربي كويس لأنها أمريكية».

تابع: «رغم أنها أمريكية كان في بيننا توافق، مراتي قدرت تغير فيا إدتنى طاقة وثقة في نفسي إني أفضل على نفس الطريق وينطبق عليها لقب وراء كل رجل عظيم امرأة».

زوجات الفنان سيد رجب

وتزوج الفنان سيد رجب، مرتين، كانت الأولى شقيقة زميلته في المسرح، وقوبل طلبه بزواجها بالرفض من عائلتها، وأخبره والدها أن هناك فوارق طبقية بينهما، وقال في حديث سابق له: «قالي لما تعملوا ثورة وتلغوا الفوارق دي ابقى تعالى اتجوز بنتي برضايا، لكنه لجأ إلى الزواج دون موافقة والدها، وكتب كتابه عليها، بمنزل بثينة كامل وعماد أبوغازي، وظلت معه لمدة 13 عاما وانفصلا بعدها بسبب الفوارق الاجتماعية».

وزوجته الثانية سيدة أمريكية، كانت تعمل في إحدى المؤسسات الداعمة للمسرح، وتعرف عليها خلال عمله وتزوجها بعد انتهاء زيجته الأولى.

أبناء الفنان سيد رجب

أنجب الفنان سيد رجب ابنا يسمى «زياد» وابنة اسمها «بسمة» وهي زوجة الفنان محمد السعدني، والذي شارك معه في مسلسل «أبو العروسة» في دور «مهند».

مؤهلات الفنان سيد رجب

تخرج الفنان سيد رجب في كلية هندسة، وعمل مهندسا في الميكانيكا بشركة النصر للسيارات في التسعينيات، ولمدة تزيد عن 20 عاما.