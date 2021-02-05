مريهان حسين في إطلالة مثيرة تكشف مفاتنها.. ومتابعون: بتقلد ياسمين صبري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة مريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور لها بإطلالة مميزة كشفت عن مفاتنها، وخلال الصور، ظهرت «مريهان» بفستان أحمر طويل من القطيفة، ذو فتحة جانبية بمنطقة الصدر، وأخرى جانبية كشفت عن ساقيها، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على ظهرها، مع الماكياج البسيط الذي تناسب مع بشرتها.

ونالت الصور استحسان المتابعين، الذين أشادوا بالإطلالة المميزة للفنانة، فيما جاء بين أحد التعليقات، «تقليد أعمى لياسمين صبري».

إطلالات جريئة لمريهان حسين

وخلال الآونة الأخيرة، اعتادت الفنانة على الظهور بمجموعة من الإطلالات الجريئة، التي خطفت من خلالها أنظار متابعيها.

حافية القدمين

وخرجت مريهان حسين، خلال إحدى جلسات التصوير، بفستان منقوش قصير أثناء جلوسها على كرسي، حافية القدمين وبتاتوه مرسوم عليهما على شكل نجوم ووردة كبيرة، وعلّقت: «برنسيسة من لاس روزاس»، ومن ثم أغلقت التعليقات.

فستان أسود جري

وخلال احتفالها بالكريسماس، أطلت وهي بجوار شجرة الكريسماس، ومرتدية فستانا أسود جريئا، مكشوفا من الصدر والساق كما أنه جاء دون أكتاف.

فستان ترتر قصير

كما ظهرت مريهان حسين في إطلالة أخرى بفستان قصير مطرز بالترتر، أشبه بفساتين «البيبي دول»، إذ جاء الفستان فوق الركبة، ونسقت معه جاكيت، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها كعادتها، واعتمدت «مريهان» على المكياج الصارخ، وأغلقت التعليقات على هذه الصور.

مريهان حسين تهنئ فيروز بعيد ميلادها

وفي نوفمبر الماضي، هنأت ميرهان حسين، النجمة اللبنانية فيروز بعيد ميلاها، من خلال نشر مقطع فيديو لها وهي تؤدي جزءا من أغنية «أيام الشتاء»، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، وأرفقت على الفيديو، تعليقا قالت خلاله: «بحبك من قلبي يا قلبي وانتي عينيا».