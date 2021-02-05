قبل إصابته بكورونا.. سيد رجب يحقق حلم فتاة يتيمة بحضور زفافها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر الفنان سيد رجب محركات بحث جوجل، بعد إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور عدد من الأعراض عليه، وحرص على العزل المنزلي، بعد شعوره بتعب جسده بشكل مفاجىء.

موقف إنساني للفنان سيد رجب

وفي لافته انسانية، حقق الفنان سيد رجب أمنية فتاة والدها متوفى، وتمنت حضوره حفل زفافها، بعد نشرها منشور عبر صفحتها على «فيس بوك»، ولبى رغبتها وحضر إلى الحفل.

وتداول رواد ومستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو للحظات حضور سيد رجب إلى حفل الزفاف، حيث قبّل رأس العروس والتقط الصور التذكارية معها ومع عريسها وأهلها في مشهد إنساني احتفى به عدد كبير من رواد الموقع.

وقضى الفنان سيد رجب، في حفل الزفاف 5 دقائق، وحرص على تلبية الدعوة كمحاولة إنسانية منه لإسعاد بسمة وإدخال البهجة على قلبها، قائلا: «روحت وسلمت عليها وباركتلها.. وأنا نفسي فرحت بوجودي معاهم».

سارعت العروس باحتضان سيد رجب فور حضوره، كأنه والدها لتوثق إحدى صديقاتها ذلك بلقطات من الصور والفيديو، وسارعت بنشرها عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، شرحت فيها تفاصيل الحفل، قائلة: «مش قادرة أقول لكم الفرح اتقلب إزاي محدش بقى قادر يتصور من العياط وإحساسه اللي واضح عليه وهو بيسلم على العريس ويقوله خلي بالك منها.. بجد كانت لحظة حلوة جدا هو محترم جدا بجد ربنا يبارك له».