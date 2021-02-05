أم ودارسة بدرجة حارس مرمى.. غادة حسام: مجتمعنا اتغير بس التنمر لسة موجود

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت غادة حسام حارس مرمى النادي الأهلي لكرة اليد، عن كيفية تحقيقها المعادلة الصعبة للتوفيق بين ممارسة الرياضة والدراسة والأمومة في نفس الوقت، قائلة إن الفضل في ذلك يرجع إلى أهلها وزوجها، لافتة إلى أن الأمر كان صعبًا عليها في البداية، لكن دعم المقربين منها جعلها قادرة على مواصلة واستكمال مشوارها بنجاح.

وأضافت في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، أن المدير الفني للفريق أخبرها بأنه موافق على عودتها وأنه يقدر ظروف رضيعها، وهو ما جعلها قادرة على المواظبة بين التمرينات والعناية برضيعها.

وتابعت: «كنت أعمل أثناء الزواج وفي فترة الحمل، وعندما قررت ممارسة الرياضة كان من الصعب عليّ الاستمرار في عملي، فاخترت العودة إلى لعب كرة اليد بالإضافة إلى الاعتناء بمنزلي وتحضير الماجستير، والبيبي بيبقى معايا في التمرين على طول، ووالدتي تعتني به أيضًا، كما أن زوجي يساعدني في أعمال المنزل، ويقوم بتوصيلي إلى مكان التمرين».

واستكملت: «أكتر حاجة كانت مضايقاني إن الناس كانت بتقول إني ما دام اتجوزت يبقى خلاص أركز مع أسرتي وعيلتي خلاص، لكن في النهاية جوزي اللي يهمني ولما حاجة بتقع مني في البيت بيتفهم ده، وبنتجاوز الخطوة دي».

وواصلت: «فيه ناحية إيجابية بإن مجتمعنا اتغير، الأول خالص إن فكرة إن لما البنت بتلبس الترينينج وتنزل وتروح التمرين، كان فيه نظرة استغراب وبيقولوا دي شبه الولاد أوي، أحسن حاجة في كرة اليد عنفها، لكن الفكرة بدأت تتغير في المجتمع، رغم أن التنمر لسة موجود، ومحتاجين نشتغل على دة أكتر الفترة الجاية، ومصر كلها تشوف أن البنت تقدر زي الولد، ونفسي يبقى فيه منتخب أول للسيدات في مصر».