غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها: ملكتي جوجو

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد حفيدتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت صورة حفيدتها «جويرية»، من ابنتها الوحيدة «روتانا»، وظهرت الطفلة في الصورة رفقة شقيقتها «خديجة»، وعلقت النجمة على الصورة: «عيد ميلاد سعيد ملكتي جوجو».

آخر ظهور لابنة الفنانة غادة عبد الرازق

وكان آخر ظهور لابنة الفنانة غادة عبد الرازق في عيد ميلادها، بعد نشر صورة لها عبر «انستجرام»، علقت عليها: «عيد ميلاد سعيد لـ ابنتي الجميلة وكل حياتي».

وجدير بالذكر أن «روتانا» هي الابنة الوحيدة للفنانة غادة عبد الرازق، من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز.

وكان تعرض مسلسل «عش الدبابير»، للفنان مصطفى شعبان، ومسلسل «لحم غزال» لغادة عبد الرازق، للتوقف، وإلغاء التصوير، بعدما صور فريقا العمل عدة مشاهد الأيام الماضية، وجاء إلغاء التصوير، بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، ما اضطر وزير الدفاع اللبناني لإصدار قرار بحظر التجوال.

ويشارك في بطولة مسلسل لحم الغزال الفنان شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وحرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على الاحتفال بفوز النادي الأهلي على نادي الدحيل القطري في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، ووصوله إلى الدور نصف النهائي، وكانت من أشكال احتفالها نشر صورة تحتفل بها بفوز الأهلي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.