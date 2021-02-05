5 أعشاب وتوابل تحارب الالتهابات.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : روان خالد

الالتهاب هو وسيلة الجسم لمحاربة العدوى والشفاء، لكن في بعض الحالات، يمكن أن يخرج الالتهاب عن السيطرة، ويستمر لفترة أطول من اللازم، وهو ما يسمى بـ"الالتهاب المزمن"، وقد ربطته الدراسات بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السكري والسرطان.

ويلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحتك، فما تأكله، بما في ذلك الأعشاب والتوابل المختلفة، يمكن أن يؤثر على الالتهابات في جسمك.

نستعرض لكم بعض الأعشاب والتوابل التي قد تساعد في مكافحة الالتهاب، وفق لما أورد موقع "healthline".

1- الزنجبيل

بعيدًا عن استخداماته في الطهي، فإن الناس استخدموه لآلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج العديد من الحالات، مثل نزلات البرد والصداع النصفي والغثيان والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم.

وجد تحليل 16 دراسة أجريت على 1010 مشاركين أن تناول 1000-3000 مجم من الزنجبيل يوميًا على مدار 4-12 أسبوعًا يقلل بشكل ملحوظ من علامات الالتهاب مقارنةً بالأدوية الكيميائية.

وجدت الدراسات أن الزنجبيل قد يقلل من علامات الالتهاب، وكذلك من آلام المفاصل ويزيد من حركة المفاصل.

2- الثوم

استخدمه الناس في الطب التقليدي منذ آلاف السنين لعلاج التهاب المفاصل والسعال والإمساك والالتهابات وآلام الأسنان وغير ذلك.

تأتي معظم الفوائد الصحية للثوم من مركباته الكبريتية، والتي يبدو أن لها خصائص مضادة للالتهابات.

وجد تحليل 17 دراسة عالية الجودة بما في ذلك أكثر من 830 مشاركًا واستمر من 4 إلى 48 أسبوعًا أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات الثوم قد عانوا من انخفاض كبير في مستويات الدم من علامة الالتهاب

أظهرت دراسات أخرى أن الثوم قد يساعد في رفع مضادات الأكسدة في الجسم، مع تنظيم العلامات المعززة للالتهاب.

3- الكركم

إنه مليئا بأكثر من 300 مركب نشط، أهمها مضادات الأكسدة التي تسمى الكركمين، والتي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات

أظهرت العديد من الدراسات أن الكركمين يمكن أن يمنع تنشيط الجينات التي تعزز الالتهاب.

تتبع تحليل 15 دراسة عالية الجودة 1،223 شخصًا تناولوا 112-4000 مجم من الكركمين يوميًا لفترات تتراوح من 3 أيام إلى 36 أسبوعًا

وجدت الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام أن تناول مكملات الكركمين توفر تخفيفًا للألم مشابهًا للأدوية المضادة للالتهابات.

4- الحبهان

تشير الأبحاث إلى أن تناول الحبهان قد يقلل من علامات الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك، وجدت إحدى الدراسات أنه يرفع حالة مضادات الأكسدة بنسبة 90٪.

ووجدت دراسة استمرت 8 أسابيع على 80 شخصًا يعانون من مقدمات السكري أن تناول 3 جرامات من الهيل يوميًا قلل بشكل كبير من علامات الالتهاب.

وبالمثل، أعطت دراسة استمرت 12 أسبوعًا 87 شخصًا يعانون من مرض الكبد الدهني (إما 3 جرامات من الهيل يوميًا أو الدواء)

أولئك الذين تناولوا الهيل قللوا بشكل كبير من مستويات علامات الالتهاب، كما أن تناول الهيل يقلل من درجة الإصابة بمرض الكبد الدهني

5- الفلفل الأسود

يعرف بكونه ملك التوابل، لأنه شائع في جميع أنحاء العالم، استخدمه الناس لعلاج بعض الحالات الصحية، مثل الربو والإسهال والعديد من أمراض المعدة الأخرى.

تشير الأبحاث إلى أن الفلفل الأسود ومركبه النشط الرئيسي البيبيرين قد يلعبان دورًا في تقليل الالتهاب في الجسم.