دراسة جديدة محبطة: بعض المتعافين من كورونا يصابون بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند خليفة

كشفت دراسة جديدة أن بعض المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا يصابون بمرض السكري، بما في ذلك النوع الأول والثاني، وتم تشخيص أكثر من واحد من كل 10 مرضى بفيروس كورونا (14.4٪) حديثًا بمرض السكري بعد التعافي من المرض الناجم عن فيروس كورونا، وفقًا لتحليل 3711 مريضًا عبر 8 دراسات مختلفة.

وأشارت الدراسة بحسب ما ذكر موقع sciencetimes إلى أنه قد يكون مرض السكري من الآثار الجانبية الدائمة للفيروس، مؤكدة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية أو مقدمات السكري أو السمنة لديهم مخاطر عالية لمضاعفات كورونا، وأن مرض السكري هو حالة معروفة بأنها عامل خطر لحالات كورونا الشديدة.

ووفقًا لبحث نُشر في مجلة "مرض السكري والسمنة والتمثيل الغذائي" الأمريكية يمكن أن تكون الحالات الجديدة من مرض السكري نتيجة الالتهابات ومشاكل الأنسولين المتعلقة بكورونا، وفقًا لمؤلفي الدراسة والباحثين من عدة جامعات بما في ذلك جامعة ماك ماستر في كندا.

وقد يؤدي كورونا إلى تفاقم المشكلات الصحية الحالية مثل مقدمات السكري، مما يسبب مرض السكري من النوع الثاني، كما أنه في بعض هذه الحالات على الأقل، قد يكون بعض المرضى في الدراسة مصابين بالفعل بداء السكري ولم يكونوا على دراية به حتى تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا.

ويكشف البحث إن أكثر من واحد من كل 10 مرضى مصابين بكورونا أو 14.4 بالمائة تم تشخيصهم حديثًا بمرض السكري بعد الشفاء من المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد.

ووجد الباحثون في الدراسة أيضًا أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى تفاقم الظروف الصحية الحالية بما في ذلك مقدمات السكري، مما يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2.

في بعض الحالات المذكورة على الأقل، قد يكون بعض المرضى في البحث مصابين بالسكري بالفعل ولم يكونوا على دراية بذلك حتى تم حجزهم في المستشفى بسبب كورونا.

قال الدكتور خوسيه أليمان- أستاذ مساعد الغدد الصماء في جامعة نيويورك لانغون هيلث، إن الأدلة تظهر أيضًا، أن كورونا قد يكون كافياً لتفاقم الظروف الصحية الأيضية الحالية وتتطور إلى مرض السكري من النوع 2 الكامل.

أشار التقرير المذكور إلى أنه بينما يحدث مرض السكري من النوع 2 عندما يصبح الأفراد "أقل حساسية للأنسولين" ، فإن مرض السكري من النوع الأول يحدث عندما لا ينتج الأشخاص كمية كافية من الأنسولين في المقام الأول، بسبب نقص الخلايا المحددة في البنكرياس المعروف أيضًا باسم خلايا بيتا.

أوضح الدكتور أليمان أن أفضل نظرية لديهم حاليًا هي أن كورونا يمكن أن يقود "الجهاز المناعي إلى المبالغة في رد الفعل وتدمير" بعض خلايا الجسم أثناء محاربة الفيروس.

اكتشف الباحثون في الدراسة أن فيروس كورونا، أو رد فعل الجسم المناعي له، يمكن أن يقطع خلايا بيتا في البنكرياس، مما قد يحفز بداية مرض السكري من النوع الأول.

قد يكون المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية الحالية، أو المرضى الأكبر سنًا الذين يعانون من مشاكل في جهاز المناعة لديهم، معرضين بشكل خاص لهذا الخطر.

يقول الخبراء إنهم لا يعرفون حتى الآن ما يكفي عن الطريقة التي ترتبط بها هاتان الحالتان لفهم تنبؤات المريض على المدى الطويل، متوقعين أن يعاني بعض المرضى على الأقل من مشاكل مستمرة، وأن يون السكري أحد المضاعفات طويلة المدى لمرض كورونا.