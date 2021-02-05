فساتين مناسبة للشعر القصير من أصالة كامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 07:46 مساءً - يُعَدُّ الشعر القصير من صيحات الموضة البارزة في عام ٢٠٢١، لذا اعتمدته الكثيرات من النجمات، ومنهن الإعلامية وعارضة الأزياء المصرية، أصالة كامل، ولأنه أحدَث فرقًا واضحًا في أناقتها، فقد رصدنا لكُنَّ بعضًا من فساتينها لمظهر أنيق ومميز.



فساتين كاجوال ناعمة

فساتين كاجوال ناعمة



تناسب تسريحة الشعر القصير الفساتين الكاجوال بشكل كبير، وتُعَدُّ خيارًا مثاليًّا لإبراز أنوثة كل فتاة في مختلف المناسبات، لذا تأنقت أصالة كامل بفستان رمادي قصير ومنفوش مزين بقماش ناعم بخيوط ملونة بتدرجات الرمادي والأبيض مع الأكمام المنفوخة والأزرار في المنتصف، واعتمدت لجمال مظهرها مكياجًا مرتكزًا على طلاء الشفاه الأحمر، وفي إطلالة أخرى نسقت فستانًا قصيرًا بكاروهات الأحمر والأسود والبيج مع بوت طويل من الجلد الأسود، وفي إطلالة فاخرة اختارت فستانًا أسود مصممًا بأكمام طويلة ونفشة ناعمة مع حزام مزين بالذهبي للخصر، وأكملت مظهرها بمجوهرات ذهبية ناعمة مع مكياج مرتكز على درجات اللون الزهري.

تابعي المزيد: تنسيقات شبابية لجنى الفيلكاوي في شتاء ٢٠٢١



فساتين سهرة بأكمام مكشوفة

فساتين سهرة بأكمام مكشوفة



تسريحات الشعر القصير تناسب موديلات فساتين السهرة ذات الأكتاف المكشوفة بشكل كبير، لذا ظهرت أصالة كامل بفستان أسود مصمم بطيَّات قماشية ناعمة مع أكمام شفافة منقطة بالأسود، وأكملت مظهرها بمجوهرات فضية مع حقيبة من الجلد الأسود، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ فستانًا أبيض ميدي مزينًا بطيات قماشية مميزة وأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف، وجمَّلت مظهرها بأقراط دائرية مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

تابعي المزيد:فساتين سهرة حمراء مثالية ليوم الحب آخر موضة ربيع 2021



فساتين مطبعة من أصالة كامل

فساتين مطبعة



تُعَدُّ صيحة الفساتين المطبعة من صيحات الموضة البارزة في كل عام بأسلوب متجدد وأنيق، لذا اعتمدتها أصالة كامل في مظهرها بشكل كبير، حيث أطلت بفستان أسود طويل مصمم بنفشة ناعمة وخصر ضيق ومطبع بالزهور الملونة بطريقة شبابية مذهلة، وفي إطلالة أخرى تألقت بفستان أسود مصمم بدون أكمام وبقماش الشيفون الناعم في الأسفل ومطبع بالرسوم الملونة بأسلوب مميز، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون مع مكياج ناعم، وفي خيار صيفي أنثوي تزينت بفستان من الساتان البني المطبع بالرسوم الزرقاء والبيضاء بأسلوب مميز، وأكملت مظهرها بأقراط ذهبية دائرية.



أصالة كامل بفستان لامع للمناسبات

أصالة كامل بفستان لامع للمناسبات



لجأت أصالة كامل لصيحة الفستان اللامع للمناسبات، وذلك في ظهورها بفستان زهري ميدي مصمم بطيات قماشية ناعمة مع أزرار في المنتصف، وأكملت مظهرها بأكمام طويلة منفوخة الأكتاف، وجمَّلت مظهرها بساعة فضية لمظهر مفعم بالأنوثة.

تابعي المزيد: تنسيقات شتوية من إلين سليمان