فساتين سهرة حمراء مثالية ليوم الحب آخر موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 07:46 مساءً -

مع اقتراب موعد يوم الحب، الذي يصادف في تاريخ 14 فبراير من كل عام، أضحت الكثيرات من السيدات والشابات في صدد البحث عن أجمل الإطلالات التي تليق بهن من فساتين سهرة حمراء مثالية لهذه المناسبة السنوية والتي تعد آخر موضة.

فستان أحمر ميدي من دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana



ولكي نسهل عليهن عملية الاختيار، عمدنا في الخليج 365 إلى جمع باقة مميزة وملفتة من فساتين السهرة الحمراء الجميلة جداً التي رصدناها على منصات عروض الأزياء الجاهزة، والهوت كوتور لموسم ربيع 2021 كي تكون بمثابة مصدر وحي لتسيق إطلالتهن هذا العام في يوم الحب.

فساتين سهرة حمراء آخر موضة من مجموعات ربيع 2021

فساتين سهرة حمراء ميدي من مجموعات ربيع 2021

فستان أحمر بالكشاكش من تداشي شوجي Tadashi Shoji



تعتبر الفساتين الميدي واحدة من أروع التصاميم التي يمكن أن تحتويها خزانة المرأة. فهي قطع يمكن اعتمادها لمختلف المناسبات ومن النهار إلى الليل، شرط تنسيقها مع اكسسواراتها بالطريقة الصحيحة لكل مناسبة.

ولأن يوم الحب على الأبواب، تعد فساتين السهرة الحمراء الميدي الخيار الأمثل ذلك لأنه يمكنك اعتمادها في مناسبات أخرى في المستقبل، مع تغيير بسيط في المجوهرات أو الاكسسوارات.

لفتتنا فساتين السهرة الحمراء الميدي بقصاتها المستقيمة الأنيقة على منصات عروض ربيع 2021 ضمن أسبوع الهوت كوتور جامعةً بين الفخامة والأسلوب البسيط الأنيق، وقد أعجبنا ميدي مستقيم القصة ضمن عرض بادجلي ميشكا Badgley Mischka، يتميز بأكمامه ذات الكشاكش الحيوية وحزام أحمر يحدد الخصر.

كما وجاء الفستان الأحمر الميدي مفعماً بالرقي ضمن عرض تداشي شوجي Tadashi Shoji الذي قدمه من قماش الدانتيل الفاخر والكشاكش ذات التصميم الملفت.

فساتين الميدي تناسب مختلف الأجسام شرط ارتدائها مع حذاء بكعب لاستكمال الإطلالة بشكل مثالي.

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فساتين سهرة حمراء بأكمام منفوخة ليوم الحب من مجموعات ربيع 2021

فستان سهرة أحمر بأكمام منفوخة من زهير مراد Zuhair Murad

اعتمدي لمناسبة يوم الحب هذا العام فساتين السهرة الحمراء بالأكمام المنفوخة.. فهي تعد من أحدث الصيحات بالأخص وأننا لاحظنا تضمينها في عروض أهم الدور العالمية.

رأينا الفستان الأحمر بالأكمام المنفوخة والأسلوب غير المبالغ فيه ضمن عرض إيلي صعب Elie Saab، فجاء بتصميم قميص من الأعلى مع حزام ليبرز جمال الخصر.

هذا التصميم مثالي لعاشقات الإطلالة المحتشمة.

كما وبرزت الأكمام المنفوخة من خلال تصميم لفستان سهرة أحمر من قماش الترتر والشيفون لدى زهير مراد Zuhair Murad، الذي تلاعب بالخامات لتكون النتيجة عبارة عن تحفة فنية تحبس الأنفاس.

تليق بهذا الفستان تسريحة الشعر الريترو وحذاء مع كلاتش باللون الذهبي.

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فساتين سهرة حمراء طويلة من مجموعات ربيع 2021

فستان سهرة طويل بتصميم A Line من أرماني بريفيه Armani Prive



من قال أن فساتين السهرة الحمراء الطويلة حيكت فقط لمناسبات الأعراس والحفلات الكبيرة؟!

لا تترددي في ارتداء ما تحبين، فهذه المناسبة تأتي مرة في السنة، لذا اتبعي قلبك لتكوني الأجمل.

لدى أرماني بريفيه Armani Prive، جاء فستان السهرة الأحمر الطويل مع كاب من الشيفون الراقي ليغطي أكتاف العارضة. كذلك، فقد لفتنا بفتحته الأمامية المفعمة بالأنوثة ضمن عرض زهير مراد، Zuhair Murad؛ والذي يعد الأمثل على صاحبات القامة الطويلة. أما فستان السهرة الأحمر الطويل، فقد اتخذ منحىً فنياً آخر، إذا صح التعبير، ضمن عرض جمباتيستا فالي Giambattista Valli الذي صممه بالكامل من كشاكش الشيفون ذات الأسلوب الحيوي المفعم بالشباب.

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