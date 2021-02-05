أحدث موديلات الحذاء الأبيض موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 07:46 مساءً - حلّ الحذاء الأبيض بمختلف موديلاته نجماً على عروض الأزياء الجاهزة لـ شتاء 2021 حيث شهدت المنصات تشكيلة منوعة من أجمل أحذية البوتس وتلك المصممة بمقدمة مدببة.

شاهدي اجمل موديلات احذية باللون الأبيض واستوحي طرق تنسيقها.

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البوت الـ Slouchy موضة شتاء 2021

OSCAR DE LA RENTA





شهدت منصات عروض شتاء 2021 صيحة فائقة الأناقة حيث برزت أحذية البوت المكشكشه Slouchy boots، قدمت ماركة أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta موديل بمقدمة مدببه طويلة وكعب رفيع قصير، فيما انتعلت عارضة بروينزا شولر Proenza Schouler بوت طويل ملاصق للساق مميز بالمقدمة المربعة.

نسقي هذه الموديلات مع الفساتين القصيرة والمعاطف متوسطة الطول لتحصلي على إطلالة راقية ومرتبة.

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البوت بالرقبة الواسعة موضة الموسم





MARCO DE VINCENZO



انتشرت هذا الموسم موضة البوت الواسع حيث سيطر بشكل ملحوظ على عروض شتاء 2021، قدمت ماركة لانفان Lanvin بوت مسطح متوسط الطول يصل إلى منتصف الساق، كما أحببنا الموديل الذي ظهرت به عارضة ماركو دي فينشنزو Marco de Vincenzo ببوت من جلد التمساح تميز بكعبه الطويل العريض.

نسقي هذه الستايلات مع بنطال جينز Skinny لتكتمل إطلالتك الشبابية.

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أحذية مزوده بسوار يلف الكاحل آخر موضة



VERSACE



سادت موضة الأحذية المزوده بسوار أو إبزيم يلف الكاحل، كشفت دار فندي Fendi عن موديلات تمزج بين اللونين الأبيض والرمادي الداكن مع إبزيم أسود عريض، فيما تألقت عارضة فيرساتشي Versace بموديل ناعم مصمم بكعب أسود رفيع سيضفي لمسة أنثوية على إطلالتك بالفساتين الكوكتيل أو الجمبسوت، كما أنه من القطع التي يمكن تنسيقها مع البدلات الرسمية لإطلالات المكتب.

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أحذية ماري جين نجمة شتاء 2021

PRADA

يعود حذاء Mary Jane إلى الواجهة من جديد وتقدمه أسماء بارزة في عالم صناعة الموضة، أحببنا حذاء ماركة برادا Prada المميز بالنعل الرجالي الضخم، كما لفتنا الحذاء المزدان بالستراس الفضي من مجموعة ميو ميو Miu Miu، ذلك الأخير يناسب لوكات المساء نسقيه مع فستان فضي قصير.

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