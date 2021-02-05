تنسيقات شتوية للمحجبات من لينا صنوبر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 07:46 مساءً - لينا صنوبر، مدونة موضة فلسطينية ويوتيوبر مهتمة بموضوعات الجمال والموضة، وتُعتبر واحدة من أكثر الفاشينيستات المحجبات شهرة في الوطن العربي؛ حيث يتابعها على إنستغرام أكثر من مليون شخص، وهي تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها بالأساليب المختلفة والناعمة، لذا نرصد لكُنَّ اليوم أبرز تنسيقاتها الشتوية، فاستوحين منها بعض الأفكار لمظهركن اليومي.



تنسيقات اللون الأبيض في الشتاء

اللون الأبيض



على الرغم من أن اللون الأبيض من الألوان الدارجة في جميع المواسم، فإن الكثيرات من النساء يبتعدن عنه في موسم الشتاء؛ حيث يعتقدن أنه لا يوفر الدفء اللازم والأناقة المناسبة للشتاء، ولتنسِّقيه بعناية يمكنك استيحاء بعض الأفكار من لينا صنوبر؛ حيث تأنقت ببلوڤر طويل أبيض مع بنطال من الجينز الأبيض، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وبوت قصير، وفي إطلالة عملية ظهرت ببلوزة بيضاء وبليزر أبيض مزين بأزرار ذهبية مع بنطال من الجينز الأزرق وحجاب بني أضفى عليها أناقة مميزة، وفي مظهر يومي مريح أطلت ببنطال من الجينز الأبيض مع بلوزة من الصوف المصمم برقبة مرتفعة ومعطف صوف مصمم برقبة البليزر، وزينت مظهرها بإكسسوارات باللون البيج لأناقة بسيطة.

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خيارات الأزياء الشتوية بدرجات اللون البني

الأزياء الشتوية بدرجات اللون البني



اللون البني هو رفيق الإطلالات الشتوية؛ حيث يتميز بدرجاته الداكنة والدافئة التي تلائم أجواء الشتاء وتزيد من دفء إطلالاتك، لذا ارتدَتْ لينا صنوبر بلوزة بنية طويلة مع بنطال من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون لأناقة بسيطة، وفي إطلالة رياضية مريحة نسقت بنطالًا وبلوڤر مصممين باللون البيج المطبع بدرجة مختلفة من البني، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون البيج لخيار ناعم وأنيق، كما اختارت في الإطلالة الثالثة بنطالًا بنيًّا ذا خصر مرتفع مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل بني، وأكملت مظهرها بحجاب باللون البيج وبوت أبيض، وفي خيار أكثر أنوثة تألقت بفستان بني من الصوف المزين بحزام للخصر، وأكملت مظهرها ببوت أبيض لأناقة مميزة.

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إطلالات شتوية بألوان حيادية من لينا صنوبر

إطلالات شتوية بألوان حيادية



القطع ذات الألوان الحيادية من صيحات الموضة البارزة في كل عام، لذا لجأت إليها لينا صنوبر في الشتاء بعدة تنسيقات، ومن أبرزها إطلالتها ببلوڤر أبيض طويل مع بنطال أسود ضيق وبوت قصير، وفي إطلالة عملية ظهرت ببنطال من الجلد الأسود مع بليزر أسود مزين بأزرار ذهبية، وأكملت مظهرها ببلوزة بيضاء وبوت أسود لخيار فاخر وأنيق.

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