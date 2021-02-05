عبايات خليجية من أضوى الدخيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 07:46 مساءً - لا تتخلى المؤثرة ورائدة الأعمال السعودية، أضوى الدخيل، عن تصميمات العبايات الخليجية في مظهرها اليومي، ولأنها من أكثر الفتيات حرصًا على الظهور بإطلالات أنيقة ومختارة بعناية، فسوف نقدِّم لكِ من وحيها عدة تصاميم لعبايات مميزة، فاعتمديها لجمالك.



تصميمات العبايات الملونة من أضوى الدخيل

العبايات الملونة

لأن الكثيرات من الفتيات أصبحن يفضلن العبايات الملونة في مختلف المشاوير، يمكننا أن نقدِّم لكِ بعض الخيارات من أضوى الدخيل، حيث تأنقت بعباية مصممة بجزأين من القماش الأسود والأخضر لأناقة يومية ناعمة، وأكملت مظهرها بحجاب أسود وخاتم فضي بفص ضخم، وفي إطلالة أخرى ظهرت بعباية خضراء مزينة بخطوط نحيلة ذهبية في الأطراف مع حجاب أخضر مُكمل بخط أبيض ناعم، ولجأت لتكمل مظهرها للخاتم الضخم، وفي إطلالة صباحية ارتدَتْ عباية بيضاء مزينة بخطوط سكرية وسوداء مع قماش أسود ناعم في الأطراف، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض لأناقة بسيطة، كما أطلت بعباية كحلية مصممة بأكمام مخملية، وطُرزت في أطراف الأكمام وفي المنتصف بنقوش رمادية وبيضاء، ولتكمل إطلالتها العصرية لجأت لحقيبة سوداء من الجلد وإسورة مصممة بفصوص سماوية صغيرة لمظهر مميز.

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إطلالة مناسبة للسفر

وفي إطلالة مناسبة للسفر اختارت عباية مريحة مصممة بلونين في الجزأين العلوي والسفلي لأناقة عصرية؛ حيث جاء اللون الأول في الأعلى رماديًّا، أما الجزء الموجود في الأسفل فكان باللون الأسود.

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أضوى الدخيل بعبايات سوداء يومية

عباية يومية أنيقة وبسيطة من أضوى الدخيل



إن كنتِ بحاجة لعباية يومية أنيقة وبسيطة، فقد نسقت أضوى الدخيل عباية سوداء مُكملة بقماش أحمر في أطراف الأكمام وفي الجزء العلوي، مع نظارة سوداء وحقيبة من الجلد، وتألقت في إطلالة أخرى بعباية كلاسيكية سوداء مُكملة بقماش الكاروهات باللونين الأسود والأبيض، إلى جانب الخطوط الحمراء في الأطراف.



خيارات العبايات المطرزة بأسلوب أضوى الدخيل

العبايات المطرزة



تعتمد الفتيات في مظهرهن اليومي على العبايات المطرزة؛ لما تُضفيه من أناقة عصرية ومواكبة لخطوط الموضة، لذا أطلت أضوى الدخيل بعباية البشت السوداء المطرزة في الجوانب بالأبيض مع إطلالة كاجوال بسيطة، وظهرت بعباية سوداء مطرزة بالزهور في أحد الجانبين مع قماش المخمل الأزرق في أطراف الأكمام، ولإطلالة أخرى ارتدَتْ عباية سوداء مطرزة في الجانبين ومن المنتصف بخطوط بيضاء وبنية بأسلوب أنيق وناعم للشابات.

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