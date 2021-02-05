ظهور نادر لابنة وائل جمعة: وراك يا أهلي في كل مكان «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأزياء رياضية، لفتت «حبيبة» ابنة نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقا وائل جمعة الأنظار، في ظهور نادر لها خلال تشجيع «القلعة الحمراء»، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المنعقدة حاليا في قطر، وظهرت ابنة وائل جمعة، ببنطلون أسود طويل غير منقوش، مع تيشرت النادي الأهلي، ونظارة طبية، مع التزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في ظل استمرار الموجة الثانية له، من خلال ارتداء كمامة طبية سوداء اللون.

وعلقت ابنة نجم المنتخب الوطني المعتزل على صورها خلال تشجيع النادي الأهلي في قطر، قائلة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «وراك يا أهلي في كل مكان».

يأتي ذلك بالتزامن مع تمكن النادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي، من التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فريق الدحيل القطري، بهدف بقدم النجم حسين الشحات، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، داخل إستاد المدينة التعليمية، خلاب افتتاح مباريات المارد الأحمر في مونديال الأندية، المقامة في قطر.

ومن المقرر استمرار البطولة من الرابع من شهر فبراير الجاري، وحتى الحادي عشر من الشهر نفسه.

وكان حسين الشحات، سجل هدف انتصار فريقه من تصويبة من على حدود منطقة جزاء الفريق القطري، بالتعاون من مهاجم الأهلي الزامبي والتر بواليا، الذي تمكن من الضغط على لاعب الفريق المنافس بسام الراوي، قبل وصول الكرة إلى حسين الشحات على حدود منطقة الجزاء ويصوبها مباشرة في الشباك مهديًا فريقه انتصارًا ثمينًا.

يشار إلى أن النادي الأهلي تنتظره مواجهة قوية ومن العيار الثقيل، بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق بايرن ميونخ الألماني بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.